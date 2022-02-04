"نقلي": ما تطرحه دور النشر السعودية يؤكّد الحضور المميّز للمملكة في الوسط الثقافي العربي

جاء ذلك خلال مشاركة السفير في الندوة الثقافية التي استضافها النادي الدبلوماسي السعودي

نوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي؛ بما تطرحه دور النشر السعودية من إنتاج فكري، يؤكّد الحضور المميز للمملكة في الوسط الثقافي العربي.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير نقلي؛ في الندوة الثقافية التي استضافها النادي الدبلوماسي السعودي الليلة الماضية لمناقشة رواية "سقطت ورقة اللافندر" للكاتب السعودي صالح السويد؛ وأدارها الناقد الدكتور السيد العيسوي؛ بحضور لفيف من الشعراء والأدباء، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشاد السفير نقلي؛ بالمشاركة الكبيرة لدور النشر السعودية في معرض القاهرة للكتاب، ومن بينها مكتبة الملك فهد الوطنية، مشيراً إلى الطفرة التنموية التي تشهدها حركة التأليف والنشر السعودية المواكبة للنهضة التنموية التي تعيشها المملكة في جميع القطاعات في ضوء رؤيتها الطموحة 2030م، والحضور الملموس للكتّاب والأدباء السعوديين في المعرض والفعاليات المصاحبة له.

كما نوّه بالتعاون الوثيق بين أدباء ومفكري المملكة ومصر الذي شكل أنموذجاً مثالياً للتبادل الثقافي والفكري بينهما، مشيراً إلى مشاركة مجموعة من الأدباء والكتّاب المصريين في الندوة الثقافية لتبادل الأفكار والرؤى حول الكتاب والمشهد الثقافي عموماً.