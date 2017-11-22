انحسار "الماطرة" عن شمال المملكة.. وهذه المنطقة آخر محطة لفرص الهطولات

لا تزال تأثيراتها مستمرة وتعبر سماءها بين حين وآخر كميات سحب ركامية رعدية

يُشير آخر مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية، إلى انحسار تأثير الحالة الماطرة عن المناطق كافة في شمال المملكة، مع استمرار فرص الأمطار على حفر الباطن حتى ظهر الإثنين.

ووفق "طقس العرب"، فإن منطقة حفر الباطن تتعرض منذ ساعات فجر اليوم الإثنين لحالة من عدم الاستقرار الجوي، ولا تزال تأثيراتها مستمرة حتى الساعة، حيث تعبر السماء بين الحين والآخر كميات من السحب الركامية الرعدية، يتخللها بعض الزخات من الأمطار الخفيفة والمتوسطة.

وتشير التوقعات إلى انحسار التقلبات الجوية عن منطقة حفر الباطن اعتباراً من ساعات ظهر اليوم الإثنين، ليعود الطقس إلى الاستقرار بشكل تام.