فهد بن سلطان يطلع على سير العمل في مشروع متحف تبوك

التقى أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، الدكتور مبروك بن محمد الشليبي .

واطلع أمير تبوك في بداية اللقاء على ما تم إنجازه في مشروع متحف تبوك والعرض المتحفي والذي بلغت تكلفته الاجمالية 100 مليون ريال، و تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 20 ألف م2 تشتمل على الموقع العام ومبنى المتحف الذي يحتوي على ثمان قاعات رئيسية، بالإضافة إلى فصول دراسية، وصالات لاستقبال الزوار، وقاعة لمتحف الزائر ومكاتب إدارية وخدمات مسانده، كما شملت التكلفة الإجمالية العرض المتحفي الذي اعتمدته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمتحف تبوك؛ وهو سيناريو لتسلسل التاريخي لمنطقة تبوك بدأ من تكونها وحتى عصر التوحيد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه .

وثمن أمير منطقة تبوك ما تبذله الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود في القطاع السياحي مبرزا أهمية منطقة تبوك السياحية والتاريخية.

من جهته أعرب "الشليبي" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه الدائم والمستمر لفرع الهيئة بالمنطقة.