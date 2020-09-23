النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

"العثيمين" يهنئ قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أشاد بجهود السعودية في خدمة قضايا المسلمين حول العالم ونُصرة قضاياهم

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تهانيه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، وذلك بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني الـ90.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية، دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي العهد، في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً من منطلق المكانة الدينية والسياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، ووقوفها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.

ونوه الأمين العام بالرعاية التي تحظى بها منظمة التعاون الإسلامي من حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تدعم بسخاء جميع برامج وأنشطة المنظمة، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة لتمكين المنظمة من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل برامجها ومشاريعها الداخلية، مؤكداً على ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً برؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها سمو ولي العهد.

وختم "العثيمين" تصريحه بالإعراب عن أمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، ولكافة الدول الإسلامية.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين" يهنئ قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90
سبق

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تهانيه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، وذلك بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني الـ90.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية، دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي العهد، في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً من منطلق المكانة الدينية والسياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، ووقوفها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.

ونوه الأمين العام بالرعاية التي تحظى بها منظمة التعاون الإسلامي من حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تدعم بسخاء جميع برامج وأنشطة المنظمة، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة لتمكين المنظمة من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل برامجها ومشاريعها الداخلية، مؤكداً على ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً برؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها سمو ولي العهد.

وختم "العثيمين" تصريحه بالإعراب عن أمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، ولكافة الدول الإسلامية.


23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:51 AM

"العثيمين" يهنئ قيادة وشعب المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أشاد بجهود السعودية في خدمة قضايا المسلمين حول العالم ونُصرة قضاياهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
208

رفع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تهانيه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية، وإلى سمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم، وذلك بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني الـ90.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية، دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي العهد، في خدمة قضايا المسلمين حول العالم، والسعي دوماً من منطلق المكانة الدينية والسياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، ووقوفها الدائم لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.

ونوه الأمين العام بالرعاية التي تحظى بها منظمة التعاون الإسلامي من حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تدعم بسخاء جميع برامج وأنشطة المنظمة، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة لتمكين المنظمة من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن المملكة العربية السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل برامجها ومشاريعها الداخلية، مؤكداً على ثقلها الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً برؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها سمو ولي العهد.

وختم "العثيمين" تصريحه بالإعراب عن أمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، ولكافة الدول الإسلامية.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,259
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,077
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,781

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة