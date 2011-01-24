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"الرائد" يتغلب على "الفتح" بهدفين دون رد

خلال الجولة الـ15 من دوري ولي العهد

‏تغلب فريق نادي الرائد الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق نادي الفتح بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، بالأحساء ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد في زمن شوط المباراة الأول عند الدقيقة 22 بعد ما أعلن حكم اللقاء عن ركلة جزاء لفريق الرائد، تقدم لها اللاعب ارنود جوم ليحقق هدف التقدم لفريقه، واضعاً الكرة وسط المرمى.

ورغم متسع الوقت، لم تتغير نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتحديداً عند الدقيقة ٩٣، حينما أضاف محمد السهلي الهدف الثاني للرائد، لينتهي اللقاء بتحقيق الفريق للنقاط الثلاثة ويرفع رصيده الى ١٦ نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرائد" يتغلب على "الفتح" بهدفين دون رد
سبق

‏تغلب فريق نادي الرائد الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق نادي الفتح بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، بالأحساء ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد في زمن شوط المباراة الأول عند الدقيقة 22 بعد ما أعلن حكم اللقاء عن ركلة جزاء لفريق الرائد، تقدم لها اللاعب ارنود جوم ليحقق هدف التقدم لفريقه، واضعاً الكرة وسط المرمى.

ورغم متسع الوقت، لم تتغير نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتحديداً عند الدقيقة ٩٣، حينما أضاف محمد السهلي الهدف الثاني للرائد، لينتهي اللقاء بتحقيق الفريق للنقاط الثلاثة ويرفع رصيده الى ١٦ نقطة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
08:16 PM

"الرائد" يتغلب على "الفتح" بهدفين دون رد

خلال الجولة الـ15 من دوري ولي العهد

ارشيفية
A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
403

‏تغلب فريق نادي الرائد الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق نادي الفتح بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، بالأحساء ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد في زمن شوط المباراة الأول عند الدقيقة 22 بعد ما أعلن حكم اللقاء عن ركلة جزاء لفريق الرائد، تقدم لها اللاعب ارنود جوم ليحقق هدف التقدم لفريقه، واضعاً الكرة وسط المرمى.

ورغم متسع الوقت، لم تتغير نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتحديداً عند الدقيقة ٩٣، حينما أضاف محمد السهلي الهدف الثاني للرائد، لينتهي اللقاء بتحقيق الفريق للنقاط الثلاثة ويرفع رصيده الى ١٦ نقطة.

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