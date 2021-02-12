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الإمارات: 3.307 إصابات جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 323.191

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 3.307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 342.974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 986 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.404 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323.191 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 3.307 إصابات جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 3.307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 342.974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 986 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.404 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323.191 حالة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:16 PM

الإمارات: 3.307 إصابات جديدة بـ"كورونا" و12 وفاة

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 323.191

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة 3.307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 342.974 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 986 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 3.404 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 323.191 حالة.

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