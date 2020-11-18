النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غوتيريش": الاستجابة المبكرة لـ "العشرين" كانت حاسمة في تخفيف تداعيات كورونا

في رسالة إلى أعضاء المجموعة قبل انعقاد القمة الافتراضية هذا الأسبوع

واس- نيويورك: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاستجابة المبكرة لمجموعة العشرين كانت حاسمة في تخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، لكنها تحتاج الآن إلى زيادة الطموح واتخاذ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من معالجة الأزمة بفعالية ومنع الركود العالمي من أن يصبح كسادًا عالميًا.

وفي التفاصيل، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث أشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، بعث برسالة إلى أعضاء مجموعة العشرين، قبل انعقاد قمة المجموعة الافتراضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأفاد دوجاريك بأن غوتيريش أشار في الرسالة التي بعث بها لأعضاء مجموعة العشرين إلى أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت عن نقاط ضعف منهجية في مجتمعاتنا ونظامنا الاقتصادي العالمي والأطر التي تحكم النظام الدولي، وأن العالم بحاجة إلى قيادة غير مسبوقة وموحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل.

وأبان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، أن الأمين العام غوتيريش، شدد في رسالته على أنه سينجح الجميع إذا تعاونا لمعالجة حالة الطوارئ الحالية؛ واستقرار الاقتصادات؛ ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة التعافي من الوباء مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"غوتيريش": الاستجابة المبكرة لـ "العشرين" كانت حاسمة في تخفيف تداعيات كورونا
سبق

واس- نيويورك: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاستجابة المبكرة لمجموعة العشرين كانت حاسمة في تخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، لكنها تحتاج الآن إلى زيادة الطموح واتخاذ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من معالجة الأزمة بفعالية ومنع الركود العالمي من أن يصبح كسادًا عالميًا.

وفي التفاصيل، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث أشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، بعث برسالة إلى أعضاء مجموعة العشرين، قبل انعقاد قمة المجموعة الافتراضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأفاد دوجاريك بأن غوتيريش أشار في الرسالة التي بعث بها لأعضاء مجموعة العشرين إلى أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت عن نقاط ضعف منهجية في مجتمعاتنا ونظامنا الاقتصادي العالمي والأطر التي تحكم النظام الدولي، وأن العالم بحاجة إلى قيادة غير مسبوقة وموحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل.

وأبان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، أن الأمين العام غوتيريش، شدد في رسالته على أنه سينجح الجميع إذا تعاونا لمعالجة حالة الطوارئ الحالية؛ واستقرار الاقتصادات؛ ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة التعافي من الوباء مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:28 AM

"غوتيريش": الاستجابة المبكرة لـ "العشرين" كانت حاسمة في تخفيف تداعيات كورونا

في رسالة إلى أعضاء المجموعة قبل انعقاد القمة الافتراضية هذا الأسبوع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
0
175

واس- نيويورك: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاستجابة المبكرة لمجموعة العشرين كانت حاسمة في تخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، لكنها تحتاج الآن إلى زيادة الطموح واتخاذ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من معالجة الأزمة بفعالية ومنع الركود العالمي من أن يصبح كسادًا عالميًا.

وفي التفاصيل، جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، في المؤتمر الصحفي اليومي، حيث أشار دوجاريك، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، بعث برسالة إلى أعضاء مجموعة العشرين، قبل انعقاد قمة المجموعة الافتراضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأفاد دوجاريك بأن غوتيريش أشار في الرسالة التي بعث بها لأعضاء مجموعة العشرين إلى أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت عن نقاط ضعف منهجية في مجتمعاتنا ونظامنا الاقتصادي العالمي والأطر التي تحكم النظام الدولي، وأن العالم بحاجة إلى قيادة غير مسبوقة وموحدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل.

وأبان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة، أن الأمين العام غوتيريش، شدد في رسالته على أنه سينجح الجميع إذا تعاونا لمعالجة حالة الطوارئ الحالية؛ واستقرار الاقتصادات؛ ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواءمة التعافي من الوباء مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,103
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,477
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,362

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة