نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة

أطلق نادي قلوة هويته الجديدة مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع انطلاقة برنامج تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.

و أكد رئيس النادي علي بن عبيد الصلاحي أن ذلك يأتي "انطلاقًا من استراتيجية نادي قلوة الحديثة المنبثقة من استراتيجية وزارة الرياضة الساعية إلى تطوير الرياضة السعودية وازدهارها في شتى مجالاتها مواكبةً لرؤية الوطن الطموحة 2030، قرر مجلس إدارة النادي وبالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية التي عقدت أخيرًا تغيير شعار النادي"، مبينًا أن" الشعار الجديد يأتي محاكيًا لتراث منطقة الباحة متشحًا بألوان النادي التي اعتمدت منذ الوهلة الأولى لتأسيسه مطلع 2015، آملين أن يأتي الشعار الجديد الذي تم تدشينه مساء اليوم متزامنًا مع تحقيق تطلعات محبي وأعضاء شرف وجماهير النادي والتي نسعى دومًا من أجل تحقيقها وفق إمكاناتنا المتاحة وطموحنا الذي لا سقف له".

وأوضح الصلاحي أن" نادي قلوة يقع في تهامة منطقة الباحة جنوب غرب المملكة، والذي شهد عراقة تاريخية منذ ما يقارب أكثر من أربعين عامًا سبقت مرحلة التأسيس الرسمية، ولد طامحًا يرجو ويأمل ويمني النفس بتحقيق الآمال والأماني، محتضنًا لشباب محافظة قلوة وما جاورها من محافظات والمنطقة ورياضيي الوطن بشكل عام، ينافس في أكثر من 20 لعبة ليواكب معها استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة"، مضيفًا: "الفريق الأول لكرة القدم يقع في دوري الدرجة الثالثة المستحدث ، مبتدئًا خطواته الأولية أخيرًا بتعاقده مع المدير الفني المصري طارق البنا صاحب الباع التدريبي الطويل وإنجازات الصعود في فترة سابقة مع عدة أندية، ومعه ومن خلاله وبالطموح الإداري المتزايد والكوكبة المختارة من اللاعبين والدعم الشرفي ستتحقق بمشيئة الله التطلعات والأماني المرتقبة".