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بدء مناورات "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية

لتعزيز إجراءات الأمن بالمنطقة وتوحيد مفاهيم أعمال القتال في البحر الأحمر

انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17" بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية، كما أنه يسهم في تطوير أطقم الوحدات على مهام الحروب البحرية ومهام القوات الخاصة من أجل حماية وسلامة البحار والممرات المائية الأقليمية والدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ويعدّ هذا التمرين امتدادًا لسلسلة تمارين سابقة مشتركة بين البلدين، ويتضمن الكثير من المناورات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية في البحر الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء مناورات "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية
سبق

انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17" بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية، كما أنه يسهم في تطوير أطقم الوحدات على مهام الحروب البحرية ومهام القوات الخاصة من أجل حماية وسلامة البحار والممرات المائية الأقليمية والدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ويعدّ هذا التمرين امتدادًا لسلسلة تمارين سابقة مشتركة بين البلدين، ويتضمن الكثير من المناورات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية في البحر الأحمر.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
06:04 PM

بدء مناورات "مرجان 17" بين القوات البحرية السعودية والمصرية

لتعزيز إجراءات الأمن بالمنطقة وتوحيد مفاهيم أعمال القتال في البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان 17" بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية المصرية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية، كما أنه يسهم في تطوير أطقم الوحدات على مهام الحروب البحرية ومهام القوات الخاصة من أجل حماية وسلامة البحار والممرات المائية الأقليمية والدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ويعدّ هذا التمرين امتدادًا لسلسلة تمارين سابقة مشتركة بين البلدين، ويتضمن الكثير من المناورات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية في البحر الأحمر.

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