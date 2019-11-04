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واشنطن تعاقب 9 أشخاص وكيانًا مرتبطين بإيران

بعد يومين من فرضها عقوبات على قطاع الإنشاءات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي الولايات المتحدة التصدي لطهران ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية، حسبما ذكرت "رويترز".

ويوم الجمعة الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية أو الصاروخية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن تلك العقوبات ستمنح الولايات المتحدة قدرات إضافية لمنع إيران من الحصول على مواد إستراتيجية يسعى إليها الحرس الثوري الإيراني.

وزارة الخزانة الأمريكية إيران طهران الحرس الثوري الإيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تعاقب 9 أشخاص وكيانًا مرتبطين بإيران
سبق

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي الولايات المتحدة التصدي لطهران ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية، حسبما ذكرت "رويترز".

ويوم الجمعة الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية أو الصاروخية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن تلك العقوبات ستمنح الولايات المتحدة قدرات إضافية لمنع إيران من الحصول على مواد إستراتيجية يسعى إليها الحرس الثوري الإيراني.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
10:09 PM

واشنطن تعاقب 9 أشخاص وكيانًا مرتبطين بإيران

بعد يومين من فرضها عقوبات على قطاع الإنشاءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي الولايات المتحدة التصدي لطهران ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية، حسبما ذكرت "رويترز".

ويوم الجمعة الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية أو الصاروخية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن تلك العقوبات ستمنح الولايات المتحدة قدرات إضافية لمنع إيران من الحصول على مواد إستراتيجية يسعى إليها الحرس الثوري الإيراني.

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