واشنطن تعاقب 9 أشخاص وكيانًا مرتبطين بإيران

بعد يومين من فرضها عقوبات على قطاع الإنشاءات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 9 أشخاص وكيان واحد مرتبطين بإيران، في ظل مساعي الولايات المتحدة التصدي لطهران ومنع وصول تمويلات مالية للتنظيمات الإرهابية، حسبما ذكرت "رويترز".

ويوم الجمعة الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في 4 مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية أو الصاروخية.

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن تلك العقوبات ستمنح الولايات المتحدة قدرات إضافية لمنع إيران من الحصول على مواد إستراتيجية يسعى إليها الحرس الثوري الإيراني.