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أولمبياد طوكيو.. تحذير للفائزين من عض الميداليات

مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها من أجهزة إلكترونية

رغم تحذير المنظمين لأولمبياد طوكيو، للفائزين بالميداليات، من عضها؛ فقد تجاهل هؤلاء ذلك التنبيه، وواصلوا ممارستهم لتلك العادة.

وذكّرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، الفائزين بالميداليات بأنها "ليست للأكل".

وقال حساب الأولمبياد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نريد تأكيد أن ميداليات طوكيو 2020، ليست صالحة للأكل".

وأضاف الحساب: "ميدالياتنا مصنوعة من مواد معاد تدويرها من أجهزة إلكترونية تبرع بها الجمهور الياباني".

وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية؛ فإن عادة عض الميداليات ترجع إلى قيام كثيرين بذلك من أجل التحقق من نقاء الذهب بِعَضِّه؛ حيث تترك الأسنان أثرًا على المعدن المرن وفق "سكاي نيوز".

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال المؤرخ المتخصص في الألعاب الأولمبية ديفيد واليشينسكي: إن لقطة عض الميدالية بات محط اهتمام المصورين لهذه البطولة.

وصُنعت ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من المعادن المستخلصة من الهواتف المحمولة المعاد تدويرها، والأجهزة الإلكترونية التي تبرع بها الجمهور الياباني.

وبفضل هذه الهواتف والأجهزة، تمت صناعة ما يقرب من 5000 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

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أولمبياد طوكيو.. تحذير للفائزين من عض الميداليات
سبق

رغم تحذير المنظمين لأولمبياد طوكيو، للفائزين بالميداليات، من عضها؛ فقد تجاهل هؤلاء ذلك التنبيه، وواصلوا ممارستهم لتلك العادة.

وذكّرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، الفائزين بالميداليات بأنها "ليست للأكل".

وقال حساب الأولمبياد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نريد تأكيد أن ميداليات طوكيو 2020، ليست صالحة للأكل".

وأضاف الحساب: "ميدالياتنا مصنوعة من مواد معاد تدويرها من أجهزة إلكترونية تبرع بها الجمهور الياباني".

وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية؛ فإن عادة عض الميداليات ترجع إلى قيام كثيرين بذلك من أجل التحقق من نقاء الذهب بِعَضِّه؛ حيث تترك الأسنان أثرًا على المعدن المرن وفق "سكاي نيوز".

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال المؤرخ المتخصص في الألعاب الأولمبية ديفيد واليشينسكي: إن لقطة عض الميدالية بات محط اهتمام المصورين لهذه البطولة.

وصُنعت ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من المعادن المستخلصة من الهواتف المحمولة المعاد تدويرها، والأجهزة الإلكترونية التي تبرع بها الجمهور الياباني.

وبفضل هذه الهواتف والأجهزة، تمت صناعة ما يقرب من 5000 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:39 AM

أولمبياد طوكيو.. تحذير للفائزين من عض الميداليات

مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها من أجهزة إلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم تحذير المنظمين لأولمبياد طوكيو، للفائزين بالميداليات، من عضها؛ فقد تجاهل هؤلاء ذلك التنبيه، وواصلوا ممارستهم لتلك العادة.

وذكّرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، الفائزين بالميداليات بأنها "ليست للأكل".

وقال حساب الأولمبياد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نريد تأكيد أن ميداليات طوكيو 2020، ليست صالحة للأكل".

وأضاف الحساب: "ميدالياتنا مصنوعة من مواد معاد تدويرها من أجهزة إلكترونية تبرع بها الجمهور الياباني".

وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية؛ فإن عادة عض الميداليات ترجع إلى قيام كثيرين بذلك من أجل التحقق من نقاء الذهب بِعَضِّه؛ حيث تترك الأسنان أثرًا على المعدن المرن وفق "سكاي نيوز".

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال المؤرخ المتخصص في الألعاب الأولمبية ديفيد واليشينسكي: إن لقطة عض الميدالية بات محط اهتمام المصورين لهذه البطولة.

وصُنعت ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 من المعادن المستخلصة من الهواتف المحمولة المعاد تدويرها، والأجهزة الإلكترونية التي تبرع بها الجمهور الياباني.

وبفضل هذه الهواتف والأجهزة، تمت صناعة ما يقرب من 5000 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

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