"الإنذار المبكر" ينبِّه لهطول أمطار غزيرة وزخات بَرَد على الشرقية

"الأرصاد" أشارت إلى أن الحالة المطرية تستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا

نبَّهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها "الإنذار المبكر" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت "الأرصاد": "إنَّ الحالة تبدأ من الساعة الـ12:00 من الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ04:00 فجرًا".