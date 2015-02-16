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عقد الاجتماع الـ16 للجنة إمداد القوات المسلحة بمجلس التعاون

شهد مناقشة موضوعات تسهم في دعم العمل العسكري الخليجي

عقدت لجنة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ 16، عبر الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، ووفود متخصّصة في مجال الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالإمداد والتموين التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

لجنة إمداد القوات المسلحة دول مجلس التعاون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقد الاجتماع الـ16 للجنة إمداد القوات المسلحة بمجلس التعاون
سبق

عقدت لجنة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ 16، عبر الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، ووفود متخصّصة في مجال الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالإمداد والتموين التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:14 PM

عقد الاجتماع الـ16 للجنة إمداد القوات المسلحة بمجلس التعاون

شهد مناقشة موضوعات تسهم في دعم العمل العسكري الخليجي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اجتماعها الـ 16، عبر الاتصال المرئي اليوم، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، ووفود متخصّصة في مجال الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالإمداد والتموين التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
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