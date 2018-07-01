توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية)، وفرصة تكوّن أمطار رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة). وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 12-34 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الأحد.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-07-01 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية)، وفرصة تكوّن أمطار رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 12-34 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439 08:11 AM

طقس الأحد.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق تقرير الأرصاد: فرصة تكوّن أمطار رعدية على المرتفعات





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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، نجران، المرتفعات الجنوبية الغربية)، وفرصة تكوّن أمطار رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 12-34 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.