هذه مهام هيئة السياحة السعودية التي أقرَّها مجلس الوزراء

ثلاث مهام رئيسة

وافق مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدها؛ على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وتختص الهيئة بأعمال التسويق وتطوير الباقات والمنتجات السياحية، وتسويق الوجهات السياحية السعودية محليًّا وخارجيًّا، والإشراف على الحملات التسويقية.



وفيما يخصّ الفعاليات السياحية: تختص الهيئة باستضافة وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل المملكة، والمشاركة في الفعاليات المماثلة خارج المملكة. وعن تجربة السائح: تختص الهيئة بقياس تجربة السائح والأبحاث والدراسات المتخصصة ذات الصلة.