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يشمل أكثر من 10.000 فرصة وظيفية.. إطلاق معرض التوظيف الافتراضي الأول في منظومة النقل والخدمات اللوجستية

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إقامتها معرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية تحت عنوان "قدرات المستقبل اللوجستي"، وذلك في الفترة من ٣ يناير إلى ٥ يناير ٢٠٢٢، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص التي ستوفر أكثر من 10.000 وظيفة لتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من العمل في هذا القطاع؛ بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المعرض يأتي ضمن خطتها في دعم القدرات البشرية في هذا القطاع، وإيجاد منصة تتيح للشباب والشابات الاطلاع على الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص، وعمل المقابلات الشخصية افتراضيًّا. كما سيشارك خلال فترة المعرض ٢٥ متحدثًا في ١٥ جلسة نقاش وورشة عمل، تناقش أبرز الفرص الوظيفية في القطاع، وبرامج الدعم، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، والتحديات التي تواجههم، إضافة لجهود الجهات ومبادراتها في سبيل رفع معدلات التوطين، وتمكين الشباب والشابات من العمل في هذا القطاع. كما سيقدم رواد ورجال الأعمال تجاربهم الشخصية ومسيرتهم في هذا القطاع.

يُذكر أن المعرض يتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، والخطوط الجوية السعودية.. إيمانًا بقدرات الكوادر الوطنية لتطوير المجال اللوجستي، وتماشيًا مع مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وبما يسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يشمل أكثر من 10.000 فرصة وظيفية.. إطلاق معرض التوظيف الافتراضي الأول في منظومة النقل والخدمات اللوجستية
سبق

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إقامتها معرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية تحت عنوان "قدرات المستقبل اللوجستي"، وذلك في الفترة من ٣ يناير إلى ٥ يناير ٢٠٢٢، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص التي ستوفر أكثر من 10.000 وظيفة لتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من العمل في هذا القطاع؛ بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المعرض يأتي ضمن خطتها في دعم القدرات البشرية في هذا القطاع، وإيجاد منصة تتيح للشباب والشابات الاطلاع على الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص، وعمل المقابلات الشخصية افتراضيًّا. كما سيشارك خلال فترة المعرض ٢٥ متحدثًا في ١٥ جلسة نقاش وورشة عمل، تناقش أبرز الفرص الوظيفية في القطاع، وبرامج الدعم، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، والتحديات التي تواجههم، إضافة لجهود الجهات ومبادراتها في سبيل رفع معدلات التوطين، وتمكين الشباب والشابات من العمل في هذا القطاع. كما سيقدم رواد ورجال الأعمال تجاربهم الشخصية ومسيرتهم في هذا القطاع.

يُذكر أن المعرض يتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، والخطوط الجوية السعودية.. إيمانًا بقدرات الكوادر الوطنية لتطوير المجال اللوجستي، وتماشيًا مع مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وبما يسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:32 PM

يشمل أكثر من 10.000 فرصة وظيفية.. إطلاق معرض التوظيف الافتراضي الأول في منظومة النقل والخدمات اللوجستية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إقامتها معرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية تحت عنوان "قدرات المستقبل اللوجستي"، وذلك في الفترة من ٣ يناير إلى ٥ يناير ٢٠٢٢، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص التي ستوفر أكثر من 10.000 وظيفة لتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من العمل في هذا القطاع؛ بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المعرض يأتي ضمن خطتها في دعم القدرات البشرية في هذا القطاع، وإيجاد منصة تتيح للشباب والشابات الاطلاع على الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص، وعمل المقابلات الشخصية افتراضيًّا. كما سيشارك خلال فترة المعرض ٢٥ متحدثًا في ١٥ جلسة نقاش وورشة عمل، تناقش أبرز الفرص الوظيفية في القطاع، وبرامج الدعم، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، والتحديات التي تواجههم، إضافة لجهود الجهات ومبادراتها في سبيل رفع معدلات التوطين، وتمكين الشباب والشابات من العمل في هذا القطاع. كما سيقدم رواد ورجال الأعمال تجاربهم الشخصية ومسيرتهم في هذا القطاع.

يُذكر أن المعرض يتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، والخطوط الجوية السعودية.. إيمانًا بقدرات الكوادر الوطنية لتطوير المجال اللوجستي، وتماشيًا مع مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وبما يسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

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