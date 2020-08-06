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إدارة مشروع قطار الحرمين: إخماد "حريق المكاتب الإدارية" دون خسائر بالأرواح أو إصابات

قالت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عبر حساب قطار الحرمين الرسمي في "تويتر"، إن الدفاع المدني سيطر بالكامل على الحريق الذي اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة في حي السليمانية بجدة، الكامل دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأوضحت إدارة المشروع، عبر حساب قطار الحرمين الرسمي في "تويتر" أن الحريق اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة (بورتبلات متنقلة) في حي السليمانية بجدة، والتي تخلو من الموظفين تماماً، وسيطر الدفاع المدني على الحريق بالكامل دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح -ولله الحمد-، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدفاع المدني ومنسوبيه نظير جهودهم الكبيرة والمتميزة في إخماد الحريق بفاعلية وكفاءة عاليتين.

وتمكن الدفاع المدني مساء اليوم الخميس من إخماد الحريق في المكاتب الإدارية المؤقتة (بورتبلات متنقلة)، والتابعة لأحد مقاولي مشروع قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في محافظة جدة، وهي مكاتب بعيدة عن محطة القطار ومرافقها.

الدفاع المدني محطة قطار الحرمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة مشروع قطار الحرمين: إخماد "حريق المكاتب الإدارية" دون خسائر بالأرواح أو إصابات
سبق

قالت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عبر حساب قطار الحرمين الرسمي في "تويتر"، إن الدفاع المدني سيطر بالكامل على الحريق الذي اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة في حي السليمانية بجدة، الكامل دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأوضحت إدارة المشروع، عبر حساب قطار الحرمين الرسمي في "تويتر" أن الحريق اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة (بورتبلات متنقلة) في حي السليمانية بجدة، والتي تخلو من الموظفين تماماً، وسيطر الدفاع المدني على الحريق بالكامل دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح -ولله الحمد-، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدفاع المدني ومنسوبيه نظير جهودهم الكبيرة والمتميزة في إخماد الحريق بفاعلية وكفاءة عاليتين.

وتمكن الدفاع المدني مساء اليوم الخميس من إخماد الحريق في المكاتب الإدارية المؤقتة (بورتبلات متنقلة)، والتابعة لأحد مقاولي مشروع قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في محافظة جدة، وهي مكاتب بعيدة عن محطة القطار ومرافقها.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
11:55 PM

إدارة مشروع قطار الحرمين: إخماد "حريق المكاتب الإدارية" دون خسائر بالأرواح أو إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، عبر حساب قطار الحرمين الرسمي في "تويتر"، إن الدفاع المدني سيطر بالكامل على الحريق الذي اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة في حي السليمانية بجدة، الكامل دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وأوضحت إدارة المشروع، عبر حساب قطار الحرمين الرسمي في "تويتر" أن الحريق اشتعل في عدد من المكاتب المؤقتة (بورتبلات متنقلة) في حي السليمانية بجدة، والتي تخلو من الموظفين تماماً، وسيطر الدفاع المدني على الحريق بالكامل دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح -ولله الحمد-، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدفاع المدني ومنسوبيه نظير جهودهم الكبيرة والمتميزة في إخماد الحريق بفاعلية وكفاءة عاليتين.

وتمكن الدفاع المدني مساء اليوم الخميس من إخماد الحريق في المكاتب الإدارية المؤقتة (بورتبلات متنقلة)، والتابعة لأحد مقاولي مشروع قطار الحرمين السريع بحي السليمانية في محافظة جدة، وهي مكاتب بعيدة عن محطة القطار ومرافقها.

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