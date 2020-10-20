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"سليم العطوي" يشارك طلاب الثاني متوسط في ينبع "القراءة المتعمقة"

وجه بترحيل المقررات المدرسية على مكاتب التعليم

شارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الثاني متوسط بمتوسطة عمر بن العاص، درسًا لمادة اللغة العربية قدمه المعلم عطا الله الرفاعي، عن استراتيجية القراءة "القراءة المتعمقة".

كما اطلع على تجهيز الفصول الافتراضية التي هيأتها المدرسة، وقدم من خلالها قائد المدرسة علاء النمري، شرحًا مفصلًا عمّا تحويه الفصول من تجهيزات وتقنيات.

وحفّز مدير التعليم عبر منصة "مدرستي" الطلبة بعبارات الثناء وشحذ الهمم، حاثًّا على الانضباط والجديّة والاجتهاد، مؤكدًا أنهم عماد المستقبل والجيل الذي ينتظر منه الوطن الكثير.

وتفقد مدير تعليم ينبع، ميدانيًّا، اليوم، سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المحافظة، ووجه بترحيل الكتب والمقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني على مكاتب التعليم والقطاعات التعليمية التابعة.

واطلع على خطط وآلية توزيع المقررات والأثاث المدرسي على المدارس، يرافقه مدير التجهيزات المدرسية أحمد الدليقي، وأمين إدارة التعليم فهد عوادة المحياوي، وعدد من القيادات التعليمية.

واستمع "العطوي" إلى شرح مفصل من مدير المستودعات سعد الذبياني، شمل خطوات التوزيع واسترجاع الزائد منها من المدارس وكيفية حفظها وآلية سير العمل والعقبات التي تواجه منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، موجهًا بسرعة العمل على حلها.

بعد ذلك تجول مدير التعليم ومرافقوه على أرجاء المستودعات للاطلاع على ما تحويه من تجهيزات، حاثًّا العاملين في المستودعات على ضرورة تذليل كل الصعاب التي تكفل وصول الكتب للمدارس في الوقت المحدد، حسب الجدول الزمني لتوفير بيئة عمل تضمن بداية ناجحة للفصل الدراسي الثاني، معربًا عن شكره للقائمين على العمل وبذل المزيد من الجهد للانتهاء من عملية توزيع المقررات.

من جانبه أوضح مدير المستودعات سعد الذبياني، أن المستودعات المركزية أعدت خطة بالتنسيق مع قسم التجهيزات المدرسية لتوزيع المقررات على مدار الساعة، وفق جدول زمني تم إعداده لذلك؛ حيث تستهدف مدارس البنين والبنات.

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"سليم العطوي" يشارك طلاب الثاني متوسط في ينبع "القراءة المتعمقة"
سبق

شارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الثاني متوسط بمتوسطة عمر بن العاص، درسًا لمادة اللغة العربية قدمه المعلم عطا الله الرفاعي، عن استراتيجية القراءة "القراءة المتعمقة".

كما اطلع على تجهيز الفصول الافتراضية التي هيأتها المدرسة، وقدم من خلالها قائد المدرسة علاء النمري، شرحًا مفصلًا عمّا تحويه الفصول من تجهيزات وتقنيات.

وحفّز مدير التعليم عبر منصة "مدرستي" الطلبة بعبارات الثناء وشحذ الهمم، حاثًّا على الانضباط والجديّة والاجتهاد، مؤكدًا أنهم عماد المستقبل والجيل الذي ينتظر منه الوطن الكثير.

وتفقد مدير تعليم ينبع، ميدانيًّا، اليوم، سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المحافظة، ووجه بترحيل الكتب والمقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني على مكاتب التعليم والقطاعات التعليمية التابعة.

واطلع على خطط وآلية توزيع المقررات والأثاث المدرسي على المدارس، يرافقه مدير التجهيزات المدرسية أحمد الدليقي، وأمين إدارة التعليم فهد عوادة المحياوي، وعدد من القيادات التعليمية.

واستمع "العطوي" إلى شرح مفصل من مدير المستودعات سعد الذبياني، شمل خطوات التوزيع واسترجاع الزائد منها من المدارس وكيفية حفظها وآلية سير العمل والعقبات التي تواجه منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، موجهًا بسرعة العمل على حلها.

بعد ذلك تجول مدير التعليم ومرافقوه على أرجاء المستودعات للاطلاع على ما تحويه من تجهيزات، حاثًّا العاملين في المستودعات على ضرورة تذليل كل الصعاب التي تكفل وصول الكتب للمدارس في الوقت المحدد، حسب الجدول الزمني لتوفير بيئة عمل تضمن بداية ناجحة للفصل الدراسي الثاني، معربًا عن شكره للقائمين على العمل وبذل المزيد من الجهد للانتهاء من عملية توزيع المقررات.

من جانبه أوضح مدير المستودعات سعد الذبياني، أن المستودعات المركزية أعدت خطة بالتنسيق مع قسم التجهيزات المدرسية لتوزيع المقررات على مدار الساعة، وفق جدول زمني تم إعداده لذلك؛ حيث تستهدف مدارس البنين والبنات.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
04:59 PM

"سليم العطوي" يشارك طلاب الثاني متوسط في ينبع "القراءة المتعمقة"

وجه بترحيل المقررات المدرسية على مكاتب التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الثاني متوسط بمتوسطة عمر بن العاص، درسًا لمادة اللغة العربية قدمه المعلم عطا الله الرفاعي، عن استراتيجية القراءة "القراءة المتعمقة".

كما اطلع على تجهيز الفصول الافتراضية التي هيأتها المدرسة، وقدم من خلالها قائد المدرسة علاء النمري، شرحًا مفصلًا عمّا تحويه الفصول من تجهيزات وتقنيات.

وحفّز مدير التعليم عبر منصة "مدرستي" الطلبة بعبارات الثناء وشحذ الهمم، حاثًّا على الانضباط والجديّة والاجتهاد، مؤكدًا أنهم عماد المستقبل والجيل الذي ينتظر منه الوطن الكثير.

وتفقد مدير تعليم ينبع، ميدانيًّا، اليوم، سير العمل في المستودعات المركزية بتعليم المحافظة، ووجه بترحيل الكتب والمقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني على مكاتب التعليم والقطاعات التعليمية التابعة.

واطلع على خطط وآلية توزيع المقررات والأثاث المدرسي على المدارس، يرافقه مدير التجهيزات المدرسية أحمد الدليقي، وأمين إدارة التعليم فهد عوادة المحياوي، وعدد من القيادات التعليمية.

واستمع "العطوي" إلى شرح مفصل من مدير المستودعات سعد الذبياني، شمل خطوات التوزيع واسترجاع الزائد منها من المدارس وكيفية حفظها وآلية سير العمل والعقبات التي تواجه منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، موجهًا بسرعة العمل على حلها.

بعد ذلك تجول مدير التعليم ومرافقوه على أرجاء المستودعات للاطلاع على ما تحويه من تجهيزات، حاثًّا العاملين في المستودعات على ضرورة تذليل كل الصعاب التي تكفل وصول الكتب للمدارس في الوقت المحدد، حسب الجدول الزمني لتوفير بيئة عمل تضمن بداية ناجحة للفصل الدراسي الثاني، معربًا عن شكره للقائمين على العمل وبذل المزيد من الجهد للانتهاء من عملية توزيع المقررات.

من جانبه أوضح مدير المستودعات سعد الذبياني، أن المستودعات المركزية أعدت خطة بالتنسيق مع قسم التجهيزات المدرسية لتوزيع المقررات على مدار الساعة، وفق جدول زمني تم إعداده لذلك؛ حيث تستهدف مدارس البنين والبنات.

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