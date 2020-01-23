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تحديد النطاق السعري لاكتتاب شركة "علم" بين 113 و128 ريالًا للسهم

أعلنت شركة الرياض المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأوليّ، عن تحديد النطاق السعري للطرح، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري بين مائة وثلاثة عشر (113) ريالًا سعوديًّا، ومائة وثمانية وعشرين (128) ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد (النطاق السعري).

- فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ في يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م، وتنتهي في الساعة الثالثة (3) مساءً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022م.

- تمثل عملية الطرح، بطرح أربعة وعشرين مليون (24.000.000) سهم من أسهم الشركة (أسهم الطرح)؛ وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدر للشركة؛ وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قِبَل المساهم الحالي للشركة.

- يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة، مئة ألف (100.000) سهم؛ فيما يبلغ الحد الأقصى ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعين (3.999.999) سهمًا.

- تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًّا للفئات المشاركة، أربعة وعشرين مليون (24.000.000) سهم؛ بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح؛ على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، وهي سبعة ملايين ومئتي ألف (7.200.000) سهم، وهو ما يمثل 30٪ من أسهم الطرح؛ يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف (16.800.000) سهم طرح، كحد أدنى؛ بما يمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح.

للمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية: https://cma.org.sa

والموقع الإلكتروني لشركة علم:https://www.elm.sa

والموقع الإلكتروني للمستشار المالي: https://www.riyadcapital.com

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحديد النطاق السعري لاكتتاب شركة "علم" بين 113 و128 ريالًا للسهم
سبق

أعلنت شركة الرياض المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأوليّ، عن تحديد النطاق السعري للطرح، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري بين مائة وثلاثة عشر (113) ريالًا سعوديًّا، ومائة وثمانية وعشرين (128) ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد (النطاق السعري).

- فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ في يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م، وتنتهي في الساعة الثالثة (3) مساءً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022م.

- تمثل عملية الطرح، بطرح أربعة وعشرين مليون (24.000.000) سهم من أسهم الشركة (أسهم الطرح)؛ وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدر للشركة؛ وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قِبَل المساهم الحالي للشركة.

- يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة، مئة ألف (100.000) سهم؛ فيما يبلغ الحد الأقصى ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعين (3.999.999) سهمًا.

- تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًّا للفئات المشاركة، أربعة وعشرين مليون (24.000.000) سهم؛ بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح؛ على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، وهي سبعة ملايين ومئتي ألف (7.200.000) سهم، وهو ما يمثل 30٪ من أسهم الطرح؛ يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف (16.800.000) سهم طرح، كحد أدنى؛ بما يمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح.

للمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية: https://cma.org.sa

والموقع الإلكتروني لشركة علم:https://www.elm.sa

والموقع الإلكتروني للمستشار المالي: https://www.riyadcapital.com

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
11:46 AM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
04:28 PM

تحديد النطاق السعري لاكتتاب شركة "علم" بين 113 و128 ريالًا للسهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الرياض المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأوليّ، عن تحديد النطاق السعري للطرح، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ وذلك على النحو التالي:

- تم تحديد النطاق السعري بين مائة وثلاثة عشر (113) ريالًا سعوديًّا، ومائة وثمانية وعشرين (128) ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد (النطاق السعري).

- فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ في يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022م، وتنتهي في الساعة الثالثة (3) مساءً من يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022م.

- تمثل عملية الطرح، بطرح أربعة وعشرين مليون (24.000.000) سهم من أسهم الشركة (أسهم الطرح)؛ وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدر للشركة؛ وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قِبَل المساهم الحالي للشركة.

- يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة، مئة ألف (100.000) سهم؛ فيما يبلغ الحد الأقصى ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعين (3.999.999) سهمًا.

- تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًّا للفئات المشاركة، أربعة وعشرين مليون (24.000.000) سهم؛ بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح؛ على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، وهي سبعة ملايين ومئتي ألف (7.200.000) سهم، وهو ما يمثل 30٪ من أسهم الطرح؛ يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف (16.800.000) سهم طرح، كحد أدنى؛ بما يمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح.

للمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية: https://cma.org.sa

والموقع الإلكتروني لشركة علم:https://www.elm.sa

والموقع الإلكتروني للمستشار المالي: https://www.riyadcapital.com

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,836
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

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