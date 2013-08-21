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تحت شعار "هي لنا دار".. "الترفيه" تطلق هوية اليوم الوطني الـ91

استُلهمت من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة

أطلق تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، هوية اليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة داخل السعودية وخارجها؛ لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

واستُلهمت هوية اليوم الوطني من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة، التي راهنت عليها السعودية في رؤيتها الطموحة 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفي مقدمتها مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، ومبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.

وصُممت العناصر الأساسية للهوية من هذه المشاريع، التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر. واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان، الذي له دور فعّال في تحقيق الرؤية.

أما الشعار اللفظي فاستُلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19)؛ إذ أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة، وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانات باستمرار النمو، والحفاظ على جودة الحياة الكريمة. فيما استُلهم الشعار الفني من خريطة السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العَلَم السعودي.

ويحتوي الدليـل علـى الإرشادات والدعم اللازم لمستخدمي الهوية كافة، ووصف تفصيلي للعناصر الرئيسة، وبيان استخداماتها المختلفة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح؛ إذ ذكرت "هيئة الترفيه" أن الالتزام بتنفيذ مساراتها يحقق التأثير البصري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ91 عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية. ويمكن تحميل الهوية من خلال الدخول إلى الرابط الآتي: https://nd.gea.gov.sa.

اليوم الوطني الهيئة العامة للترفيه هيئة الترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت شعار "هي لنا دار".. "الترفيه" تطلق هوية اليوم الوطني الـ91
سبق

أطلق تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، هوية اليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة داخل السعودية وخارجها؛ لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

واستُلهمت هوية اليوم الوطني من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة، التي راهنت عليها السعودية في رؤيتها الطموحة 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفي مقدمتها مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، ومبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.

وصُممت العناصر الأساسية للهوية من هذه المشاريع، التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر. واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان، الذي له دور فعّال في تحقيق الرؤية.

أما الشعار اللفظي فاستُلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19)؛ إذ أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة، وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانات باستمرار النمو، والحفاظ على جودة الحياة الكريمة. فيما استُلهم الشعار الفني من خريطة السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العَلَم السعودي.

ويحتوي الدليـل علـى الإرشادات والدعم اللازم لمستخدمي الهوية كافة، ووصف تفصيلي للعناصر الرئيسة، وبيان استخداماتها المختلفة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح؛ إذ ذكرت "هيئة الترفيه" أن الالتزام بتنفيذ مساراتها يحقق التأثير البصري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ91 عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية. ويمكن تحميل الهوية من خلال الدخول إلى الرابط الآتي: https://nd.gea.gov.sa.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
01:17 AM

تحت شعار "هي لنا دار".. "الترفيه" تطلق هوية اليوم الوطني الـ91

استُلهمت من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، هوية اليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة داخل السعودية وخارجها؛ لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

واستُلهمت هوية اليوم الوطني من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة، التي راهنت عليها السعودية في رؤيتها الطموحة 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفي مقدمتها مشاريع البحر الأحمر ونيوم وذا لاين، ومبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.

وصُممت العناصر الأساسية للهوية من هذه المشاريع، التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر. واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان، الذي له دور فعّال في تحقيق الرؤية.

أما الشعار اللفظي فاستُلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19)؛ إذ أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة، وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانات باستمرار النمو، والحفاظ على جودة الحياة الكريمة. فيما استُلهم الشعار الفني من خريطة السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العَلَم السعودي.

ويحتوي الدليـل علـى الإرشادات والدعم اللازم لمستخدمي الهوية كافة، ووصف تفصيلي للعناصر الرئيسة، وبيان استخداماتها المختلفة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح؛ إذ ذكرت "هيئة الترفيه" أن الالتزام بتنفيذ مساراتها يحقق التأثير البصري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ91 عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية. ويمكن تحميل الهوية من خلال الدخول إلى الرابط الآتي: https://nd.gea.gov.sa.

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