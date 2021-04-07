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"تقني القصيم" ينظم دورة "التصوير الاحترافي" لمنسوبي الدفاع المدني

تستمر ليومين بمشاركة متخصصين ومكلفين في التوثيق

بدأت الإدارة العامة التدريب التقني بمنطقة القصيم، ممثلة بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد الثانوي، برياض الخبراء، اليوم الأربعاء، دورة "التصوير الاحترافي" لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، والتي تستمر حتى غد الخميس.

ويقدم الدورة رئيس لجنة التصوير الضوئي في جمعية الثقافة والفنون بالقصيم المدرب محمد حمد الغنام.

ويشارك في هذه الدورة مجموعة من منسوبي الدفاع المدني المتخصصين والمكلفين في التوثيق.

الإدارة العامة التدريب التقني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تقني القصيم" ينظم دورة "التصوير الاحترافي" لمنسوبي الدفاع المدني
سبق

بدأت الإدارة العامة التدريب التقني بمنطقة القصيم، ممثلة بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد الثانوي، برياض الخبراء، اليوم الأربعاء، دورة "التصوير الاحترافي" لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، والتي تستمر حتى غد الخميس.

ويقدم الدورة رئيس لجنة التصوير الضوئي في جمعية الثقافة والفنون بالقصيم المدرب محمد حمد الغنام.

ويشارك في هذه الدورة مجموعة من منسوبي الدفاع المدني المتخصصين والمكلفين في التوثيق.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
02:55 PM

"تقني القصيم" ينظم دورة "التصوير الاحترافي" لمنسوبي الدفاع المدني

تستمر ليومين بمشاركة متخصصين ومكلفين في التوثيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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بدأت الإدارة العامة التدريب التقني بمنطقة القصيم، ممثلة بمعهد محمد الخضير للعمارة والتشييد الثانوي، برياض الخبراء، اليوم الأربعاء، دورة "التصوير الاحترافي" لمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، والتي تستمر حتى غد الخميس.

ويقدم الدورة رئيس لجنة التصوير الضوئي في جمعية الثقافة والفنون بالقصيم المدرب محمد حمد الغنام.

ويشارك في هذه الدورة مجموعة من منسوبي الدفاع المدني المتخصصين والمكلفين في التوثيق.

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