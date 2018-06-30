قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أقوى شخصية في الشرق الأوسط، وولي عهد الألفية القوي الذي قاد المملكة إلى اتجاه مختلف جذرياً. وذكرت الوكالة في تقرير مصوّر، أن الأمير محمد بن سلمان -الذي تلقى تعليمه في الداخل- كان منذ طفولته مقرباً من والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، لذلك يعد رجل دولة بخبرة طويلة. وأضافت أنه أقوى شخصية في الألفية؛ فهو أصغر وزير دفاع في العالم، ويعرف أيضاً بأمير مكافحة الإرهاب، كما أنه شخصية مهتمة بالتكنولوجيا الحديثة، ويجذب الاستثمارات إلى داخل المملكة من وادي السليكون الشهير. في عام 2016، أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 للتقليل من الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات العالمية والانفتاح على العالم، والسماح بالترفيه والسينما، ورفع الحظر عن قيادة المرأة، والابتكار والسياحة والتوظيف. كما أن جزءاً من الرؤية السعودية التي يعد ولي العهد مهندسها، هو طرح 5% من أسهم العملاق السعودي "أرامكو" الذي سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ؛ مضيفة الوكالة الأمريكية أنه أجرى عديداً من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلى جانب مكافحة الفساد، وجرى توقيف عديد من الشخصيات.

"ولي عهد الألفية القوي".. "بلومبيرج" في تقرير مصوّر: هذا "محمد بن سلمان" خالد علي سبق 2018-06-30 قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أقوى شخصية في الشرق الأوسط، وولي عهد الألفية القوي الذي قاد المملكة إلى اتجاه مختلف جذرياً.

وذكرت الوكالة في تقرير مصوّر، أن الأمير محمد بن سلمان -الذي تلقى تعليمه في الداخل- كان منذ طفولته مقرباً من والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، لذلك يعد رجل دولة بخبرة طويلة.

وأضافت أنه أقوى شخصية في الألفية؛ فهو أصغر وزير دفاع في العالم، ويعرف أيضاً بأمير مكافحة الإرهاب، كما أنه شخصية مهتمة بالتكنولوجيا الحديثة، ويجذب الاستثمارات إلى داخل المملكة من وادي السليكون الشهير.

في عام 2016، أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 للتقليل من الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات العالمية والانفتاح على العالم، والسماح بالترفيه والسينما، ورفع الحظر عن قيادة المرأة، والابتكار والسياحة والتوظيف.

كما أن جزءاً من الرؤية السعودية التي يعد ولي العهد مهندسها، هو طرح 5% من أسهم العملاق السعودي "أرامكو" الذي سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ؛ مضيفة الوكالة الأمريكية أنه أجرى عديداً من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلى جانب مكافحة الفساد، وجرى توقيف عديد من الشخصيات.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439 12:38 PM

"ولي عهد الألفية القوي".. "بلومبيرج" في تقرير مصوّر: هذا "محمد بن سلمان" قالت: أمير مكافحة الإرهاب مهتم بالتكنولوجيا ورجل دولة بخبرة طويلة.. حارب الفساد





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قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أقوى شخصية في الشرق الأوسط، وولي عهد الألفية القوي الذي قاد المملكة إلى اتجاه مختلف جذرياً.

وذكرت الوكالة في تقرير مصوّر، أن الأمير محمد بن سلمان -الذي تلقى تعليمه في الداخل- كان منذ طفولته مقرباً من والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، لذلك يعد رجل دولة بخبرة طويلة.

وأضافت أنه أقوى شخصية في الألفية؛ فهو أصغر وزير دفاع في العالم، ويعرف أيضاً بأمير مكافحة الإرهاب، كما أنه شخصية مهتمة بالتكنولوجيا الحديثة، ويجذب الاستثمارات إلى داخل المملكة من وادي السليكون الشهير.

في عام 2016، أطلق الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 للتقليل من الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات العالمية والانفتاح على العالم، والسماح بالترفيه والسينما، ورفع الحظر عن قيادة المرأة، والابتكار والسياحة والتوظيف.

كما أن جزءاً من الرؤية السعودية التي يعد ولي العهد مهندسها، هو طرح 5% من أسهم العملاق السعودي "أرامكو" الذي سيكون أكبر اكتتاب في التاريخ؛ مضيفة الوكالة الأمريكية أنه أجرى عديداً من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، إلى جانب مكافحة الفساد، وجرى توقيف عديد من الشخصيات.