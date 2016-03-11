النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رضيعة.. أصغر المصابين بـ "كورونا" في فلسطين

30  حالة إصابة بالفيروس.. من بينهم عشرينية حامل

أوضحت الحكومة الفلسطينية أن أصغر المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين هي طفلة بعمر عامين، وأن من بين المصابين الـ 30 مواطنة حاملاً في العشرينيات من العمر، وفتى عمره 16 عامًا.

وتفصيلاً، طالب إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، مؤكدًا أن جميع الحالات المصابة مستقرة وموجودة في الحجر الصحي ببيت لحم، إضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رضيعة.. أصغر المصابين بـ "كورونا" في فلسطين
سبق

أوضحت الحكومة الفلسطينية أن أصغر المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين هي طفلة بعمر عامين، وأن من بين المصابين الـ 30 مواطنة حاملاً في العشرينيات من العمر، وفتى عمره 16 عامًا.

وتفصيلاً، طالب إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، مؤكدًا أن جميع الحالات المصابة مستقرة وموجودة في الحجر الصحي ببيت لحم، إضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:12 AM

رضيعة.. أصغر المصابين بـ "كورونا" في فلسطين

30  حالة إصابة بالفيروس.. من بينهم عشرينية حامل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
0
911

أوضحت الحكومة الفلسطينية أن أصغر المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين هي طفلة بعمر عامين، وأن من بين المصابين الـ 30 مواطنة حاملاً في العشرينيات من العمر، وفتى عمره 16 عامًا.

وتفصيلاً، طالب إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، مؤكدًا أن جميع الحالات المصابة مستقرة وموجودة في الحجر الصحي ببيت لحم، إضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,129
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,266
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,321

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة