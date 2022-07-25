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قبيل انطلاق الحج.. إزالة عدة مخيمات عشوائية في عرفات

في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة للحد من انتشارها

أزالت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المخيمات المُقامة بشكل عشوائي بمشعر عرفات.

وتفصيلًا؛ أعلنت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم- عن إزالة تعدياتٍ عبارة عن مخيمات بمشعر عرفات.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار المخيمات العشوائية؛ وغير الرسمية، التي أقيمت بشكل مخالف؛ فيما ستتم مواصلة أعمال التأكد من خلو المشاعر المقدسة من المخيمات العشوائية قبيل انطلاق موسم حج هذا العام.

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قبيل انطلاق الحج.. إزالة عدة مخيمات عشوائية في عرفات
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المخيمات المُقامة بشكل عشوائي بمشعر عرفات.

وتفصيلًا؛ أعلنت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم- عن إزالة تعدياتٍ عبارة عن مخيمات بمشعر عرفات.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار المخيمات العشوائية؛ وغير الرسمية، التي أقيمت بشكل مخالف؛ فيما ستتم مواصلة أعمال التأكد من خلو المشاعر المقدسة من المخيمات العشوائية قبيل انطلاق موسم حج هذا العام.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
12:16 PM

قبيل انطلاق الحج.. إزالة عدة مخيمات عشوائية في عرفات

في إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة للحد من انتشارها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
9,798

أزالت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من المخيمات المُقامة بشكل عشوائي بمشعر عرفات.

وتفصيلًا؛ أعلنت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم- عن إزالة تعدياتٍ عبارة عن مخيمات بمشعر عرفات.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة للحد من انتشار المخيمات العشوائية؛ وغير الرسمية، التي أقيمت بشكل مخالف؛ فيما ستتم مواصلة أعمال التأكد من خلو المشاعر المقدسة من المخيمات العشوائية قبيل انطلاق موسم حج هذا العام.

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