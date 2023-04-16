النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 6380

مجلس التعاون يوافق على إنشاء شبكة أمن غذائي موحد

خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اقتراح قدمته الكويت إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان وفق وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، شارك اليوم، في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد.

وذكرت "التجارة" أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضًا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

مجلس التعاون الخليجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس التعاون يوافق على إنشاء شبكة أمن غذائي موحد
سبق

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اقتراح قدمته الكويت إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان وفق وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، شارك اليوم، في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد.

وذكرت "التجارة" أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضًا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:57 PM

مجلس التعاون يوافق على إنشاء شبكة أمن غذائي موحد

خلال الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
2,556

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اقتراح قدمته الكويت إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان وفق وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، شارك اليوم، في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد.

وذكرت "التجارة" أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضًا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,279
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,610
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,162
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,313

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة