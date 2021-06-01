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"تعليم الليث" تُكرِّم 42 طالبًا وطالبة بجائزة "الثنيان" للتفوق العلمي

"الحازمي " زف التهاني للمتفوقين والمتفوقات وأشاد بدور أولياء الأمور

أقامت إدارة تعليم الليث صباح اليوم الثلاثاء بصالة الاستقبال الكبرى في المحافظة حفل تكريم الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات الأ‌وائل في اختبارات الثانوية العامة بجائزة الثنيان للتفوق العلمي للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، التي شملت طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسمَيْه العلمي والأدبي، ونظام المقررات، البالغ عددهم "٤٢" طالبًا وطالبة.

جاء ذلك برعاية محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، ومدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثنيان الخيرية الشيخ أحمد بن صالح الثنيان، ومدير التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي، ومدير الإعلام والاتصال محمد بن ختيم المالكي، وعدد من المشرفين التربويين، والطلاب وأولياء أمورهم.

فيما زف مدير التعليم التهاني والتبريكات للطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات وأولياء أمورهم ومدارسهم، وقال إن تفوُّقهم وتميُّزهم على مستوى الإدارة كان نتيجة اجتهادهم ومثابرتهم.. مشيدًا في هذا الصدد بحرص ومتابعة أولياء الأمور، ودورهم البارز في تفوُّق أبنائهم خلال سير العام الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد "الحازمي" حرص إدارته على جودة مخرجات مدارس المحافظة، لافتًا إلى زيادة التنافس بين الطلاب، الذي نتج منه تنوُّع مدارس الخريجين المتفوقين وقطاعاتها التعليمية، الذي يعدُّ مؤشرًا إيجابيًّا لخلق التوازن بين مخرجات المدارس الثانوية. مشيرًا إلى أن رعاية المتفوقين والمتفوقات تعد من أهم أولويات الإدارة، وخصوصًا أنهم من سيصنع المستقبل الزاهر للوطن، ويشارك في تنميته وتقدمه وريادته.. مضيفًا بأن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهد عام دراسي كامل من الجد والمثابرة والعطاء، ومثمنًا في الوقت نفسه الدور التربوي للعاملين كافة في الحقل التربوي والتعليمي.

وأشاد "الحازمي" بجهود المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بقسمَيْ التوجيه والإرشاد (بنين ـ بنات)، وحرصهم على تكريم المتفوقين والمتفوقات، وتحفيزهم بالجوائز والهدايا التقديرية. كما أعرب عن شكره وتقديره لمؤسسة الثنيان الخيرية لرعايتها تكريم الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات في إطار الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم.

وعلى صعيد آخر، هنأ محافظ الليث، الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات وأولياء أمورهم قائلاً: "يفخر الوطن بكم وبتفوقكم، وكم هي سعادتنا وفخرنا اليوم بلقائكم وأنتم تجنون ثمار جهدكم واجتهادكم، فأنتم الثروة الحقيقية للوطن".

وعبّر "الحازمي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم ومنسوبي التعليم كافة بالمحافظة على كل جهودهم في خدمة أبناء وبنات المحافظة ومراكزها تربويًّا وتعليميًّا. كما قدم رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة، الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي، تهنئته التربوية لكل الطلاب المتفوقين، والطالبات المتفوقات، وأولياء أمورهم، ومعلميهم، على تفوُّقهم ونبوغهم الدراسي.

فيما ألقى الطالب عادل بن فيصل اليزيدي من مدرسة الليث الثانوية كلمة المتفوقين، أشاد فيها بالجهود التي بذلتها إدارة التعليم لدعم الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية متميزة ومحفزة، داعيًا الخريجين إلى البذل والعطاء لنيل شرف خدمة للوطن وبنائه ونهضته.


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"تعليم الليث" تُكرِّم 42 طالبًا وطالبة بجائزة "الثنيان" للتفوق العلمي
سبق

أقامت إدارة تعليم الليث صباح اليوم الثلاثاء بصالة الاستقبال الكبرى في المحافظة حفل تكريم الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات الأ‌وائل في اختبارات الثانوية العامة بجائزة الثنيان للتفوق العلمي للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، التي شملت طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسمَيْه العلمي والأدبي، ونظام المقررات، البالغ عددهم "٤٢" طالبًا وطالبة.

جاء ذلك برعاية محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، ومدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثنيان الخيرية الشيخ أحمد بن صالح الثنيان، ومدير التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي، ومدير الإعلام والاتصال محمد بن ختيم المالكي، وعدد من المشرفين التربويين، والطلاب وأولياء أمورهم.

فيما زف مدير التعليم التهاني والتبريكات للطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات وأولياء أمورهم ومدارسهم، وقال إن تفوُّقهم وتميُّزهم على مستوى الإدارة كان نتيجة اجتهادهم ومثابرتهم.. مشيدًا في هذا الصدد بحرص ومتابعة أولياء الأمور، ودورهم البارز في تفوُّق أبنائهم خلال سير العام الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد "الحازمي" حرص إدارته على جودة مخرجات مدارس المحافظة، لافتًا إلى زيادة التنافس بين الطلاب، الذي نتج منه تنوُّع مدارس الخريجين المتفوقين وقطاعاتها التعليمية، الذي يعدُّ مؤشرًا إيجابيًّا لخلق التوازن بين مخرجات المدارس الثانوية. مشيرًا إلى أن رعاية المتفوقين والمتفوقات تعد من أهم أولويات الإدارة، وخصوصًا أنهم من سيصنع المستقبل الزاهر للوطن، ويشارك في تنميته وتقدمه وريادته.. مضيفًا بأن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهد عام دراسي كامل من الجد والمثابرة والعطاء، ومثمنًا في الوقت نفسه الدور التربوي للعاملين كافة في الحقل التربوي والتعليمي.

وأشاد "الحازمي" بجهود المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بقسمَيْ التوجيه والإرشاد (بنين ـ بنات)، وحرصهم على تكريم المتفوقين والمتفوقات، وتحفيزهم بالجوائز والهدايا التقديرية. كما أعرب عن شكره وتقديره لمؤسسة الثنيان الخيرية لرعايتها تكريم الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات في إطار الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم.

وعلى صعيد آخر، هنأ محافظ الليث، الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات وأولياء أمورهم قائلاً: "يفخر الوطن بكم وبتفوقكم، وكم هي سعادتنا وفخرنا اليوم بلقائكم وأنتم تجنون ثمار جهدكم واجتهادكم، فأنتم الثروة الحقيقية للوطن".

وعبّر "الحازمي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم ومنسوبي التعليم كافة بالمحافظة على كل جهودهم في خدمة أبناء وبنات المحافظة ومراكزها تربويًّا وتعليميًّا. كما قدم رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة، الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي، تهنئته التربوية لكل الطلاب المتفوقين، والطالبات المتفوقات، وأولياء أمورهم، ومعلميهم، على تفوُّقهم ونبوغهم الدراسي.

فيما ألقى الطالب عادل بن فيصل اليزيدي من مدرسة الليث الثانوية كلمة المتفوقين، أشاد فيها بالجهود التي بذلتها إدارة التعليم لدعم الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية متميزة ومحفزة، داعيًا الخريجين إلى البذل والعطاء لنيل شرف خدمة للوطن وبنائه ونهضته.


01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
09:57 PM

"تعليم الليث" تُكرِّم 42 طالبًا وطالبة بجائزة "الثنيان" للتفوق العلمي

"الحازمي " زف التهاني للمتفوقين والمتفوقات وأشاد بدور أولياء الأمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أقامت إدارة تعليم الليث صباح اليوم الثلاثاء بصالة الاستقبال الكبرى في المحافظة حفل تكريم الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات الأ‌وائل في اختبارات الثانوية العامة بجائزة الثنيان للتفوق العلمي للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، التي شملت طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بقسمَيْه العلمي والأدبي، ونظام المقررات، البالغ عددهم "٤٢" طالبًا وطالبة.

جاء ذلك برعاية محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، ومدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثنيان الخيرية الشيخ أحمد بن صالح الثنيان، ومدير التوجيه والإرشاد الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي، ومدير الإعلام والاتصال محمد بن ختيم المالكي، وعدد من المشرفين التربويين، والطلاب وأولياء أمورهم.

فيما زف مدير التعليم التهاني والتبريكات للطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات وأولياء أمورهم ومدارسهم، وقال إن تفوُّقهم وتميُّزهم على مستوى الإدارة كان نتيجة اجتهادهم ومثابرتهم.. مشيدًا في هذا الصدد بحرص ومتابعة أولياء الأمور، ودورهم البارز في تفوُّق أبنائهم خلال سير العام الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأكد "الحازمي" حرص إدارته على جودة مخرجات مدارس المحافظة، لافتًا إلى زيادة التنافس بين الطلاب، الذي نتج منه تنوُّع مدارس الخريجين المتفوقين وقطاعاتها التعليمية، الذي يعدُّ مؤشرًا إيجابيًّا لخلق التوازن بين مخرجات المدارس الثانوية. مشيرًا إلى أن رعاية المتفوقين والمتفوقات تعد من أهم أولويات الإدارة، وخصوصًا أنهم من سيصنع المستقبل الزاهر للوطن، ويشارك في تنميته وتقدمه وريادته.. مضيفًا بأن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهد عام دراسي كامل من الجد والمثابرة والعطاء، ومثمنًا في الوقت نفسه الدور التربوي للعاملين كافة في الحقل التربوي والتعليمي.

وأشاد "الحازمي" بجهود المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بقسمَيْ التوجيه والإرشاد (بنين ـ بنات)، وحرصهم على تكريم المتفوقين والمتفوقات، وتحفيزهم بالجوائز والهدايا التقديرية. كما أعرب عن شكره وتقديره لمؤسسة الثنيان الخيرية لرعايتها تكريم الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات في إطار الشراكة المجتمعية مع إدارة التعليم.

وعلى صعيد آخر، هنأ محافظ الليث، الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات وأولياء أمورهم قائلاً: "يفخر الوطن بكم وبتفوقكم، وكم هي سعادتنا وفخرنا اليوم بلقائكم وأنتم تجنون ثمار جهدكم واجتهادكم، فأنتم الثروة الحقيقية للوطن".

وعبّر "الحازمي" عن بالغ شكره وتقديره لمدير التعليم ومنسوبي التعليم كافة بالمحافظة على كل جهودهم في خدمة أبناء وبنات المحافظة ومراكزها تربويًّا وتعليميًّا. كما قدم رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة، الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي، تهنئته التربوية لكل الطلاب المتفوقين، والطالبات المتفوقات، وأولياء أمورهم، ومعلميهم، على تفوُّقهم ونبوغهم الدراسي.

فيما ألقى الطالب عادل بن فيصل اليزيدي من مدرسة الليث الثانوية كلمة المتفوقين، أشاد فيها بالجهود التي بذلتها إدارة التعليم لدعم الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية متميزة ومحفزة، داعيًا الخريجين إلى البذل والعطاء لنيل شرف خدمة للوطن وبنائه ونهضته.


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