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شاهد الحدث النادر  .. "الثلوج" تكسو الأرض بالبياض في بللسمر

حالة من عدم الاستقرار يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة

تساقطت، صباح اليوم الاثنين، زخات من الثلج على مركز بللسمر، على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها، وذلك في حدثٍ نادر وغير مسبوق.

ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، صباح اليوم، مما أدى إلى تساقط الثلوج وفق "طقس العرب"..

وكان قد نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.


وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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شاهد الحدث النادر  .. "الثلوج" تكسو الأرض بالبياض في بللسمر
سبق

تساقطت، صباح اليوم الاثنين، زخات من الثلج على مركز بللسمر، على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها، وذلك في حدثٍ نادر وغير مسبوق.

ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، صباح اليوم، مما أدى إلى تساقط الثلوج وفق "طقس العرب"..

وكان قد نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.


وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
01:32 PM

شاهد الحدث النادر  .. "الثلوج" تكسو الأرض بالبياض في بللسمر

حالة من عدم الاستقرار يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تساقطت، صباح اليوم الاثنين، زخات من الثلج على مركز بللسمر، على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها، وذلك في حدثٍ نادر وغير مسبوق.

ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، صباح اليوم، مما أدى إلى تساقط الثلوج وفق "طقس العرب"..

وكان قد نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.


وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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