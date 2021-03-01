النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عودة الثلاثي المصاب تدعم أوراق الهلال ..  قبل مواجهة الرائد

انخرط ثلاثي الهلال (المصاب) محمد كنو وصالح الشهري وهتان باهبري، اليوم الاثنين، تمارين متنوعة، ما بين الجري وتدريبات بالكرة، ضمن برامجهم التأهيلية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأزرق الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة التي كسبها الفريق أمام الفتح 5-2، الأحد، تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

ويستضيف الهلال ، نظيره الرائد في الجولة 22 من المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عودة الثلاثي المصاب تدعم أوراق الهلال ..  قبل مواجهة الرائد
سبق

انخرط ثلاثي الهلال (المصاب) محمد كنو وصالح الشهري وهتان باهبري، اليوم الاثنين، تمارين متنوعة، ما بين الجري وتدريبات بالكرة، ضمن برامجهم التأهيلية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأزرق الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة التي كسبها الفريق أمام الفتح 5-2، الأحد، تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

ويستضيف الهلال ، نظيره الرائد في الجولة 22 من المسابقة.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
10:01 PM

عودة الثلاثي المصاب تدعم أوراق الهلال ..  قبل مواجهة الرائد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
488

انخرط ثلاثي الهلال (المصاب) محمد كنو وصالح الشهري وهتان باهبري، اليوم الاثنين، تمارين متنوعة، ما بين الجري وتدريبات بالكرة، ضمن برامجهم التأهيلية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأزرق الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة التي كسبها الفريق أمام الفتح 5-2، الأحد، تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

ويستضيف الهلال ، نظيره الرائد في الجولة 22 من المسابقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,572
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,841
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,402
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,926

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة