"التحالف": سقوط صاروخَيْن باليستيَّيْن بالداخل اليمني بعد إطلاقهما

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" فشل إطلاق الحوثيين لصاروخَيْن باليستيَّيْن، وسقوط الصاروخَيْن الباليستيَّيْن بالداخل اليمني بعد إطلاقهما، وأن عملية الإطلاق استهدفت الأعيان المدنية بالداخل اليمني.
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" فشل إطلاق الحوثيين لصاروخَيْن باليستيَّيْن، وسقوط الصاروخَيْن الباليستيَّيْن بالداخل اليمني بعد إطلاقهما، وأن عملية الإطلاق استهدفت الأعيان المدنية بالداخل اليمني.
قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" فشل إطلاق الحوثيين لصاروخَيْن باليستيَّيْن، وسقوط الصاروخَيْن الباليستيَّيْن بالداخل اليمني بعد إطلاقهما، وأن عملية الإطلاق استهدفت الأعيان المدنية بالداخل اليمني.
أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" فشل إطلاق الحوثيين لصاروخَيْن باليستيَّيْن، وسقوط الصاروخَيْن الباليستيَّيْن بالداخل اليمني بعد إطلاقهما، وأن عملية الإطلاق استهدفت الأعيان المدنية بالداخل اليمني.