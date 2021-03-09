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بالخطأ.. تلميذ يفجر قنبلة يدوية بإحدى المدارس في ميشيغان الأمريكية

أصيب بجروح متوسطة بجانب 4 تلاميذ آخرين وتم إخلاء المدرسة

انفجرت عبوة يدوية الصنع حملها أحد التلاميذ معه للفصل، وتسببت في إصابة 5 أشخاص على الأقل، في حادثة غريبة جرت بإحدى المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية.

وأعلنت الشرطة في ولاية ميشيغان، أنه وفقاً لنتائج التحقيق الأولية فجّر تلميذ يبلغ من العمر 16 عاما عن طريق الخطأ جهازا تم إحضاره إلى المؤسسة التعليمية، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة ونقل على إثرها إلى المستشفى وفق روسيا اليوم.


وقالت إن الانفجار أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 4 تلاميذ آخرين بجروح طفيفة، وتم على إثر الحادث إخلاء المدرسة.

قنبلة يدوية ميشيغان الأمريكية

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بالخطأ.. تلميذ يفجر قنبلة يدوية بإحدى المدارس في ميشيغان الأمريكية
سبق

انفجرت عبوة يدوية الصنع حملها أحد التلاميذ معه للفصل، وتسببت في إصابة 5 أشخاص على الأقل، في حادثة غريبة جرت بإحدى المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية.

وأعلنت الشرطة في ولاية ميشيغان، أنه وفقاً لنتائج التحقيق الأولية فجّر تلميذ يبلغ من العمر 16 عاما عن طريق الخطأ جهازا تم إحضاره إلى المؤسسة التعليمية، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة ونقل على إثرها إلى المستشفى وفق روسيا اليوم.


وقالت إن الانفجار أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 4 تلاميذ آخرين بجروح طفيفة، وتم على إثر الحادث إخلاء المدرسة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
12:17 PM

بالخطأ.. تلميذ يفجر قنبلة يدوية بإحدى المدارس في ميشيغان الأمريكية

أصيب بجروح متوسطة بجانب 4 تلاميذ آخرين وتم إخلاء المدرسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,364

انفجرت عبوة يدوية الصنع حملها أحد التلاميذ معه للفصل، وتسببت في إصابة 5 أشخاص على الأقل، في حادثة غريبة جرت بإحدى المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية.

وأعلنت الشرطة في ولاية ميشيغان، أنه وفقاً لنتائج التحقيق الأولية فجّر تلميذ يبلغ من العمر 16 عاما عن طريق الخطأ جهازا تم إحضاره إلى المؤسسة التعليمية، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة ونقل على إثرها إلى المستشفى وفق روسيا اليوم.


وقالت إن الانفجار أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 4 تلاميذ آخرين بجروح طفيفة، وتم على إثر الحادث إخلاء المدرسة.

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