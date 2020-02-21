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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة المدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل وخليص وعسفان ومدركة وهدى الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والحناكية والفريش والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد والهندية واليتمة وبدر وطاشا ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وخباش ونجران وبدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن والأحساء والبطحاء والجبيل والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحرض وخريص والخفجي وقرية العليا، وتستمر في معظم المحافظات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البجادية والخرج والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

المركز الوطني للأرصاد الأرصاد الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة المدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل وخليص وعسفان ومدركة وهدى الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والحناكية والفريش والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد والهندية واليتمة وبدر وطاشا ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وخباش ونجران وبدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن والأحساء والبطحاء والجبيل والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحرض وخريص والخفجي وقرية العليا، وتستمر في معظم المحافظات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البجادية والخرج والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
01:53 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة المدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل وخليص وعسفان ومدركة وهدى الشام، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والحناكية والفريش والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد والهندية واليتمة وبدر وطاشا ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وخباش ونجران وبدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن والأحساء والبطحاء والجبيل والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحرض وخريص والخفجي وقرية العليا، وتستمر في معظم المحافظات حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البجادية والخرج والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين.

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