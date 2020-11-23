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ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تبحث الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي

برلين طالبت طهران بالوفاء بالتزاماتها

أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يجتمع مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في برلين، اليوم (الاثنين)؛ لإجراء محادثات تركز على الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت أن إيران تنتهك الاتفاق بشكل منهجي، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت المتحدثة: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا، ندعو إيران بشدة إلى التوقف عن انتهاك الاتفاق والعودة إلى الوفاء بجميع التزاماتها النووية بالكامل".

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ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تبحث الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي
سبق

أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يجتمع مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في برلين، اليوم (الاثنين)؛ لإجراء محادثات تركز على الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت أن إيران تنتهك الاتفاق بشكل منهجي، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت المتحدثة: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا، ندعو إيران بشدة إلى التوقف عن انتهاك الاتفاق والعودة إلى الوفاء بجميع التزاماتها النووية بالكامل".

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
02:43 PM

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تبحث الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي

برلين طالبت طهران بالوفاء بالتزاماتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يجتمع مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في برلين، اليوم (الاثنين)؛ لإجراء محادثات تركز على الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت أن إيران تنتهك الاتفاق بشكل منهجي، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت المتحدثة: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا، ندعو إيران بشدة إلى التوقف عن انتهاك الاتفاق والعودة إلى الوفاء بجميع التزاماتها النووية بالكامل".

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