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تسريبات تكشف أول منتجات "ميتا" الذكية الجديدة من "فيسبوك"

كشفت تسريبات صحفية عن أول منتجات "ميتا" الذكية الجديدة، بعد إعادة هيكلة شركة "فيسبوك" الأمريكية.

ومن المتوقع وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تعمل ساعة "ميتا" الذكية الجديدة بنظام الواقع الافتراضي المعزز.

وعثرت مصادر على صور ساعة "ميتا" الذكية داخل تطبيق "ريبان ستوريز"، وتوصف بأنها ستكون مستقبلًا للواقع الافتراضي والمعزز.

وستكون ساعة "ميتا" الذكية دائرية الشكل، وشاشاتها لها زوايا مستديرة.

وكشفت التسريبات أن ساعة "ميتا" الذكية سيكون بها "شق" للكاميرا الأمامية لأول مرة في مجال الساعات الذكية، في تغير كبير بمستقبل الساعات الذكية.

ومن المتوقع أن يكون هناك ارتباط بين ساعات "ميتا" الذكية ونظارات "ريبان" الذكية التي سبق وأطلقتها "فيسبوك" بالتعاون مع الشركة المتخصصة في تصنيع النظارات.

ولم توضح التسريبات كيفية عمل الكاميرا الأمامية في ساعة "ميتا" الذكية تلك، وكيفية عمل مكالمات الفيديو المتوقعة.

ومن المتوقع أن تركز الساعة الجديدة على أنشطتها على الصحة والرسائل، وما إلى ذلك من أمور.

وتوقعت مصادر أن تطلق "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا في أوائل العام المقبل 2022، كما أنها ستحتوي على تقنيات اتصال من دون الارتباط بأي هاتف، وبسعر قد يصل إلى 400 دولار أمريكي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف أول منتجات "ميتا" الذكية الجديدة من "فيسبوك"
سبق

كشفت تسريبات صحفية عن أول منتجات "ميتا" الذكية الجديدة، بعد إعادة هيكلة شركة "فيسبوك" الأمريكية.

ومن المتوقع وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تعمل ساعة "ميتا" الذكية الجديدة بنظام الواقع الافتراضي المعزز.

وعثرت مصادر على صور ساعة "ميتا" الذكية داخل تطبيق "ريبان ستوريز"، وتوصف بأنها ستكون مستقبلًا للواقع الافتراضي والمعزز.

وستكون ساعة "ميتا" الذكية دائرية الشكل، وشاشاتها لها زوايا مستديرة.

وكشفت التسريبات أن ساعة "ميتا" الذكية سيكون بها "شق" للكاميرا الأمامية لأول مرة في مجال الساعات الذكية، في تغير كبير بمستقبل الساعات الذكية.

ومن المتوقع أن يكون هناك ارتباط بين ساعات "ميتا" الذكية ونظارات "ريبان" الذكية التي سبق وأطلقتها "فيسبوك" بالتعاون مع الشركة المتخصصة في تصنيع النظارات.

ولم توضح التسريبات كيفية عمل الكاميرا الأمامية في ساعة "ميتا" الذكية تلك، وكيفية عمل مكالمات الفيديو المتوقعة.

ومن المتوقع أن تركز الساعة الجديدة على أنشطتها على الصحة والرسائل، وما إلى ذلك من أمور.

وتوقعت مصادر أن تطلق "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا في أوائل العام المقبل 2022، كما أنها ستحتوي على تقنيات اتصال من دون الارتباط بأي هاتف، وبسعر قد يصل إلى 400 دولار أمريكي.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
12:33 PM

تسريبات تكشف أول منتجات "ميتا" الذكية الجديدة من "فيسبوك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات صحفية عن أول منتجات "ميتا" الذكية الجديدة، بعد إعادة هيكلة شركة "فيسبوك" الأمريكية.

ومن المتوقع وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تعمل ساعة "ميتا" الذكية الجديدة بنظام الواقع الافتراضي المعزز.

وعثرت مصادر على صور ساعة "ميتا" الذكية داخل تطبيق "ريبان ستوريز"، وتوصف بأنها ستكون مستقبلًا للواقع الافتراضي والمعزز.

وستكون ساعة "ميتا" الذكية دائرية الشكل، وشاشاتها لها زوايا مستديرة.

وكشفت التسريبات أن ساعة "ميتا" الذكية سيكون بها "شق" للكاميرا الأمامية لأول مرة في مجال الساعات الذكية، في تغير كبير بمستقبل الساعات الذكية.

ومن المتوقع أن يكون هناك ارتباط بين ساعات "ميتا" الذكية ونظارات "ريبان" الذكية التي سبق وأطلقتها "فيسبوك" بالتعاون مع الشركة المتخصصة في تصنيع النظارات.

ولم توضح التسريبات كيفية عمل الكاميرا الأمامية في ساعة "ميتا" الذكية تلك، وكيفية عمل مكالمات الفيديو المتوقعة.

ومن المتوقع أن تركز الساعة الجديدة على أنشطتها على الصحة والرسائل، وما إلى ذلك من أمور.

وتوقعت مصادر أن تطلق "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا في أوائل العام المقبل 2022، كما أنها ستحتوي على تقنيات اتصال من دون الارتباط بأي هاتف، وبسعر قد يصل إلى 400 دولار أمريكي.

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