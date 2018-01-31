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الربيعة محذّراً من موجة كورونا الثانية: عدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع

قال: يجب التعامل مع الفيروس بمنتهى الجدية والموجة الثانية من الجائحة أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها

دعا وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا؛ مؤكدًا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء.

وقال في كلمة له: "تلاحظون أن كثيرًا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك؛ لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كل التي تكفل -بإذن الله- مواجهته والتصدي له".

وأضاف: لقد رصدنا -للأسف- خلال الأيام الماضية، زيادة ملحوظة وارتفاعًا مستمرًّا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرةً أخرى لا قدر الله.. إن الالتزام والتعاون منا جميعًا يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

وخاطب الجميع قائلًا: "من القلب أتحدث لكم وأجدها فرصة أن أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامكم وبدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء".

وتابع قائلًا: "نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا لا سمح الله مثل ما حدث في كثير من الدول، من تفشٍّ للفيروس وانهيار للنظام الصحي وعدم توفر الخدمة الصحية".

ووصف هذه الفترة بأنها صعبة جدًّا يتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، وجميعها تسهم -بإذن الله- بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الربيعة محذّراً من موجة كورونا الثانية: عدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع
سبق

دعا وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا؛ مؤكدًا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء.

وقال في كلمة له: "تلاحظون أن كثيرًا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك؛ لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كل التي تكفل -بإذن الله- مواجهته والتصدي له".

وأضاف: لقد رصدنا -للأسف- خلال الأيام الماضية، زيادة ملحوظة وارتفاعًا مستمرًّا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرةً أخرى لا قدر الله.. إن الالتزام والتعاون منا جميعًا يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

وخاطب الجميع قائلًا: "من القلب أتحدث لكم وأجدها فرصة أن أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامكم وبدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء".

وتابع قائلًا: "نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا لا سمح الله مثل ما حدث في كثير من الدول، من تفشٍّ للفيروس وانهيار للنظام الصحي وعدم توفر الخدمة الصحية".

ووصف هذه الفترة بأنها صعبة جدًّا يتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، وجميعها تسهم -بإذن الله- بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:10 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:22 PM

الربيعة محذّراً من موجة كورونا الثانية: عدم الالتزام سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع

قال: يجب التعامل مع الفيروس بمنتهى الجدية والموجة الثانية من الجائحة أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا؛ مؤكدًا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء.

وقال في كلمة له: "تلاحظون أن كثيرًا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك؛ لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كل التي تكفل -بإذن الله- مواجهته والتصدي له".

وأضاف: لقد رصدنا -للأسف- خلال الأيام الماضية، زيادة ملحوظة وارتفاعًا مستمرًّا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرةً أخرى لا قدر الله.. إن الالتزام والتعاون منا جميعًا يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

وخاطب الجميع قائلًا: "من القلب أتحدث لكم وأجدها فرصة أن أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامكم وبدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء".

وتابع قائلًا: "نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا لا سمح الله مثل ما حدث في كثير من الدول، من تفشٍّ للفيروس وانهيار للنظام الصحي وعدم توفر الخدمة الصحية".

ووصف هذه الفترة بأنها صعبة جدًّا يتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، وجميعها تسهم -بإذن الله- بشكل كبير في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع ويديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

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