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ارتفع 10% في أول يوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "جاهز" في "نمو"

الإدراج الأول بالسوق الموازية خلال عام 2022 ليصل عدد الشركات إلى 15

شهد اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات" في السوق الموازية "نمو"، برمز تداول 9526 وبالرمز الدولي SA15ED94KR18 وافتتح سهم جاهز على ارتفاع 10% في أول يوم تداول له .

وتصدر "جاهز" تداولات السوق الموازية بقيمة 46.67 مليون ريال عبر التداول على نحو 50.4 ألف سهم، مقلصاً ارتفاعاته بعد الافتتاح إلى 3.29% عند سعر 878 ريالاً للسهم.

وخالف "جاهز" أداء السوق المتراجع 2.15% عند مستوى 25258.59 نقطة.

وستكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 29 سبتمبر 2021 على طلب الشركة طرح 1.36 مليون سهم من أسهمها، تمثل 13% من رأس مالها، ثم قررت زيادة عدد أسهم الطرح إلى 1.89 مليون سهم تمثل 18% من رأس مال الشركة.

ويُعد إدراج "جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات" الأول بالسوق الموازية "نمو" خلال عام 2022 ليصل عدد الشركات المتداولة في السوق إلى 15 شركة، فيما شهد العام الماضي 8 إدراجات مباشرة وإدراج 3 شركات بعد اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

ووفق الموقع الالكتروني للشركة أُسسـت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" كشـركة ذات مســؤولية محدودة عام 2017، برأس مال قدره مليون ريال في الرياض، وقامــت فيمـا بعــد بزيادة رأس مالها إلى 5 ملاييـن ريـال.

وفــي ديسمبر 2020، تحولت الشـركة إلــى شــركة مساهمة مقفلــة، وتمت زيادة رأس المال في مايو 2021 إلى 96 مليون ريال، ثم تمت الموافقة على زيادته إلى 104.92 مليون ريال في يونيو 2021 وهو رأس مالها بعد الطرح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفع 10% في أول يوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "جاهز" في "نمو"
سبق

شهد اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات" في السوق الموازية "نمو"، برمز تداول 9526 وبالرمز الدولي SA15ED94KR18 وافتتح سهم جاهز على ارتفاع 10% في أول يوم تداول له .

وتصدر "جاهز" تداولات السوق الموازية بقيمة 46.67 مليون ريال عبر التداول على نحو 50.4 ألف سهم، مقلصاً ارتفاعاته بعد الافتتاح إلى 3.29% عند سعر 878 ريالاً للسهم.

وخالف "جاهز" أداء السوق المتراجع 2.15% عند مستوى 25258.59 نقطة.

وستكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 29 سبتمبر 2021 على طلب الشركة طرح 1.36 مليون سهم من أسهمها، تمثل 13% من رأس مالها، ثم قررت زيادة عدد أسهم الطرح إلى 1.89 مليون سهم تمثل 18% من رأس مال الشركة.

ويُعد إدراج "جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات" الأول بالسوق الموازية "نمو" خلال عام 2022 ليصل عدد الشركات المتداولة في السوق إلى 15 شركة، فيما شهد العام الماضي 8 إدراجات مباشرة وإدراج 3 شركات بعد اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

ووفق الموقع الالكتروني للشركة أُسسـت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" كشـركة ذات مســؤولية محدودة عام 2017، برأس مال قدره مليون ريال في الرياض، وقامــت فيمـا بعــد بزيادة رأس مالها إلى 5 ملاييـن ريـال.

وفــي ديسمبر 2020، تحولت الشـركة إلــى شــركة مساهمة مقفلــة، وتمت زيادة رأس المال في مايو 2021 إلى 96 مليون ريال، ثم تمت الموافقة على زيادته إلى 104.92 مليون ريال في يونيو 2021 وهو رأس مالها بعد الطرح.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
12:08 PM

ارتفع 10% في أول يوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "جاهز" في "نمو"

الإدراج الأول بالسوق الموازية خلال عام 2022 ليصل عدد الشركات إلى 15

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات" في السوق الموازية "نمو"، برمز تداول 9526 وبالرمز الدولي SA15ED94KR18 وافتتح سهم جاهز على ارتفاع 10% في أول يوم تداول له .

وتصدر "جاهز" تداولات السوق الموازية بقيمة 46.67 مليون ريال عبر التداول على نحو 50.4 ألف سهم، مقلصاً ارتفاعاته بعد الافتتاح إلى 3.29% عند سعر 878 ريالاً للسهم.

وخالف "جاهز" أداء السوق المتراجع 2.15% عند مستوى 25258.59 نقطة.

وستكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 30%، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 29 سبتمبر 2021 على طلب الشركة طرح 1.36 مليون سهم من أسهمها، تمثل 13% من رأس مالها، ثم قررت زيادة عدد أسهم الطرح إلى 1.89 مليون سهم تمثل 18% من رأس مال الشركة.

ويُعد إدراج "جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات" الأول بالسوق الموازية "نمو" خلال عام 2022 ليصل عدد الشركات المتداولة في السوق إلى 15 شركة، فيما شهد العام الماضي 8 إدراجات مباشرة وإدراج 3 شركات بعد اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

ووفق الموقع الالكتروني للشركة أُسسـت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات "جاهز" كشـركة ذات مســؤولية محدودة عام 2017، برأس مال قدره مليون ريال في الرياض، وقامــت فيمـا بعــد بزيادة رأس مالها إلى 5 ملاييـن ريـال.

وفــي ديسمبر 2020، تحولت الشـركة إلــى شــركة مساهمة مقفلــة، وتمت زيادة رأس المال في مايو 2021 إلى 96 مليون ريال، ثم تمت الموافقة على زيادته إلى 104.92 مليون ريال في يونيو 2021 وهو رأس مالها بعد الطرح.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,239
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,249
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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