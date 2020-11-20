النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غضب في نيوكاسل الإنجليزي..  معركة قانونية بعد فشل الصفقة السعودية

كشف مسؤولون في نادي نيوكاسل الإنجليزي، عن أنهم منخرطون في نزاع قانوني مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدمة من صندوق الاستثمارات السعودي.

وأعلن الصندوق السعودي الانسحاب من الصفقة بعد انتهاء المدة المحدّدة لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع مُلاك النادي، إلى جانب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف والمعايير التي ستقام فيها المباريات وخلافه، وفقاً للبيان الصادر في شهر يوليو من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكّد المسؤولون في النادي أنهم متوجهون لرفع دعوى قضائية، محمّلين رابطة الدوري أسباب فشل الصفقة، مشدّدين على رغبتهم في الحصول على جلسة استماع في المحكمة.

وفي شهر أغسطس الماضي طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة شرح أسباب فشل إتمام صفقة نادي نيوكاسل يونايتد مع صندوق الاستثمارات السعودي، الذي أعلن في يوليو الماضي، الانسحاب بشكلٍ رسمي من عملية شراء "نيوكاسل" بعد أن طالت الأمور أكثر مما كان متوقعاً لها.

نادي نيوكاسل الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
غضب في نيوكاسل الإنجليزي..  معركة قانونية بعد فشل الصفقة السعودية
سبق

كشف مسؤولون في نادي نيوكاسل الإنجليزي، عن أنهم منخرطون في نزاع قانوني مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدمة من صندوق الاستثمارات السعودي.

وأعلن الصندوق السعودي الانسحاب من الصفقة بعد انتهاء المدة المحدّدة لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع مُلاك النادي، إلى جانب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف والمعايير التي ستقام فيها المباريات وخلافه، وفقاً للبيان الصادر في شهر يوليو من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكّد المسؤولون في النادي أنهم متوجهون لرفع دعوى قضائية، محمّلين رابطة الدوري أسباب فشل الصفقة، مشدّدين على رغبتهم في الحصول على جلسة استماع في المحكمة.

وفي شهر أغسطس الماضي طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة شرح أسباب فشل إتمام صفقة نادي نيوكاسل يونايتد مع صندوق الاستثمارات السعودي، الذي أعلن في يوليو الماضي، الانسحاب بشكلٍ رسمي من عملية شراء "نيوكاسل" بعد أن طالت الأمور أكثر مما كان متوقعاً لها.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:24 PM

غضب في نيوكاسل الإنجليزي..  معركة قانونية بعد فشل الصفقة السعودية

A A A
خالد علي - الرياض
0
142

كشف مسؤولون في نادي نيوكاسل الإنجليزي، عن أنهم منخرطون في نزاع قانوني مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدمة من صندوق الاستثمارات السعودي.

وأعلن الصندوق السعودي الانسحاب من الصفقة بعد انتهاء المدة المحدّدة لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع مُلاك النادي، إلى جانب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف والمعايير التي ستقام فيها المباريات وخلافه، وفقاً للبيان الصادر في شهر يوليو من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكّد المسؤولون في النادي أنهم متوجهون لرفع دعوى قضائية، محمّلين رابطة الدوري أسباب فشل الصفقة، مشدّدين على رغبتهم في الحصول على جلسة استماع في المحكمة.

وفي شهر أغسطس الماضي طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة شرح أسباب فشل إتمام صفقة نادي نيوكاسل يونايتد مع صندوق الاستثمارات السعودي، الذي أعلن في يوليو الماضي، الانسحاب بشكلٍ رسمي من عملية شراء "نيوكاسل" بعد أن طالت الأمور أكثر مما كان متوقعاً لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,961
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,130
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,582
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة