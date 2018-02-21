أبوثنين لياسر: إذا كنت تحب الهلال بادر بالاعتزال

أكد أنه لا يعلم هل دياز المدرب أم ابنه؟

طالب لاعب الهلال (السابق ) فيصل أبوثنين من (المخضرم) ياسر القحطاني بأن يتوقف عن اللعب، بل إن يبادر بإعلان الاعتزال حفاظًا على تاريخه ومحبته للكيان الأزرق.

وأضاف أبوثنين: "إذا كان ياسر يخشى على تاريخه ويحب الزعيم عليه أن يتنحى ويمنح الفرصة للغير، قبل أن يأتي الوقت ويحدث العكس، حيث إن مطالبة الجماهير للاعب أيًا كان بالاعتزال قد يتحول إلى كراهية، والحقيقة أن أصعب قرار يتخذه أي لاعب هو قرار الاعتزال".

جاء ذلك عقب خسارة الهلال مساء أمس من نظيره استقلال طهران الإيراني بهدف دون مقابل في دوري أبطال آسيا وتذيل الفريق مجموعته الرابعة بنقطة واحدة من مباراتين.

وكان القحطاني قد أضاع ركلة جزاء في الدوري أمام الشباب حينها كانت النتيجة 1/1 قبل أن يضيف "ميليسي" هدف التفوق والنقاط الثلاث للهلال أبقته في الصدارة.

وعن حظوظ الهلال في دوي أبطال آسيا، قال أبوثنين:

"الحمدلله على كل حال رب هزيمة أفضل من فوز خادع، وخصوصًا أنها جاءت مبكرة لتزيل الغشاوة عن أعين الهلاليين، ولا يعني أن نعلق الغيابات والإصابات كشماعة للهزيمة أمام الفريق الإيراني، وبالنسبة للمحترفين "سيروتي" و "بن شرقي" فإن مستواهما عادي جدًا ولا يصنعان الفارق مقابل المبالغ الفلكية، كما أننا لم نعد ندرك مَن يقود الهلال فنيًا هل هو "دياز" أم ابنه! والحقيقة مرة وهي "روح الزعيم غائبة".