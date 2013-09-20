النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النساء أوفر حظاً.. إليك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب!

17 مليوناً يموتون بسببها سنوياً.. و80% من "سكتاتها" يمكن تفاديها

تحدثت طبيبة قلب روسية عن الأشخاص والفئات المعرّضة أكثر من غيرها للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحدّدت الطبيبة أولغا كوزلوفا؛ في لقاءٍ مع إذاعة "غوفوريت موسكفا"، الأشخاص المعرّضين أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، بحسب "سبوتنيك".

ووفقاً للطبيبة، فإن داء السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسة لمشكلات القلب.

وأضافت: "يًصاب الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت أبكر من النساء. إذا تحدّثنا عن أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية، فإنه يظهر لدى النساء مزيد من المضاعفات".

ونوّهت الطبيبة الى أن الفئات التي تخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.

وتابعت الطبيبة، بأن الشباب يمكن أن يعانوا مشكلات في القلب في حال الخمول والكسل وقلة الحركة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17.5 مليون شخص سنوياً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.. في الوقت نفسه، يمكن تفادي حدوث نحو 80 في المائة من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
النساء أوفر حظاً.. إليك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب!
سبق

تحدثت طبيبة قلب روسية عن الأشخاص والفئات المعرّضة أكثر من غيرها للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحدّدت الطبيبة أولغا كوزلوفا؛ في لقاءٍ مع إذاعة "غوفوريت موسكفا"، الأشخاص المعرّضين أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، بحسب "سبوتنيك".

ووفقاً للطبيبة، فإن داء السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسة لمشكلات القلب.

وأضافت: "يًصاب الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت أبكر من النساء. إذا تحدّثنا عن أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية، فإنه يظهر لدى النساء مزيد من المضاعفات".

ونوّهت الطبيبة الى أن الفئات التي تخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.

وتابعت الطبيبة، بأن الشباب يمكن أن يعانوا مشكلات في القلب في حال الخمول والكسل وقلة الحركة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17.5 مليون شخص سنوياً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.. في الوقت نفسه، يمكن تفادي حدوث نحو 80 في المائة من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
10:49 AM

النساء أوفر حظاً.. إليك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب!

17 مليوناً يموتون بسببها سنوياً.. و80% من "سكتاتها" يمكن تفاديها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,640

تحدثت طبيبة قلب روسية عن الأشخاص والفئات المعرّضة أكثر من غيرها للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحدّدت الطبيبة أولغا كوزلوفا؛ في لقاءٍ مع إذاعة "غوفوريت موسكفا"، الأشخاص المعرّضين أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض القلب، بحسب "سبوتنيك".

ووفقاً للطبيبة، فإن داء السكري وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، واضطراب توازن الدهون، هي المؤشرات الرئيسة لمشكلات القلب.

وأضافت: "يًصاب الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت أبكر من النساء. إذا تحدّثنا عن أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية، فإنه يظهر لدى النساء مزيد من المضاعفات".

ونوّهت الطبيبة الى أن الفئات التي تخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.

وتابعت الطبيبة، بأن الشباب يمكن أن يعانوا مشكلات في القلب في حال الخمول والكسل وقلة الحركة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت أكثر من 17.5 مليون شخص سنوياً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.. في الوقت نفسه، يمكن تفادي حدوث نحو 80 في المائة من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة