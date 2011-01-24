يلقي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله –، بعد قليل كلمة بشأن صندوق الاستثمارات العامة.
بعد قليل.. كلمة لولي العهد حول صندوق الاستثمارات العامة
يلقي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله –، بعد قليل كلمة بشأن صندوق الاستثمارات العامة.ولي العهد صندوق الاستثمارات العامة
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بعد قليل.. كلمة لولي العهد حول صندوق الاستثمارات العامةخالد الشاماني سبق 2021-01-24
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
08:05 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
09:13 PM
بعد قليل.. كلمة لولي العهد حول صندوق الاستثمارات العامة
يلقي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله –، بعد قليل كلمة بشأن صندوق الاستثمارات العامة.
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