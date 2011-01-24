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بعد قليل.. كلمة لولي العهد حول صندوق الاستثمارات العامة

يلقي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله –، بعد قليل كلمة بشأن صندوق الاستثمارات العامة.

ولي العهد صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قليل.. كلمة لولي العهد حول صندوق الاستثمارات العامة
سبق

يلقي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله –، بعد قليل كلمة بشأن صندوق الاستثمارات العامة.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
08:05 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
09:13 PM

بعد قليل.. كلمة لولي العهد حول صندوق الاستثمارات العامة

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خالد الشاماني - الرياض
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6,009

يلقي ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله –، بعد قليل كلمة بشأن صندوق الاستثمارات العامة.

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