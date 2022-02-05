احتفل عبدالرزاق بن علي حمدي بزواجه على ابنة إحدى الأسر الكريمة بمنطقة جازان بحضور الأهل والأصدقاء؛ وسط تقديم ألوان فنية من الفلكلور الشعبي.
"الحمدي" يحتفل بزواجه بجازان
احتفل عبدالرزاق بن علي حمدي بزواجه على ابنة إحدى الأسر الكريمة بمنطقة جازان بحضور الأهل والأصدقاء؛ وسط تقديم ألوان فنية من الفلكلور الشعبي.
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"الحمدي" يحتفل بزواجه بجازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-05
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
11:14 PM
"الحمدي" يحتفل بزواجه بجازان
احتفل عبدالرزاق بن علي حمدي بزواجه على ابنة إحدى الأسر الكريمة بمنطقة جازان بحضور الأهل والأصدقاء؛ وسط تقديم ألوان فنية من الفلكلور الشعبي.
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