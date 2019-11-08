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"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية .. وتستمر حتى التاسعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: العُلا، والمهد، وخيبر، والحناكية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية، وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس رياح نشطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: العُلا، والمهد، وخيبر، والحناكية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية، وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:21 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية .. وتستمر حتى التاسعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة ومحافظات: العُلا، والمهد، وخيبر، والحناكية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني مدى الرؤية، وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى التاسعة مساءً.

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