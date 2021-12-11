الشؤون الإسلامية تُحدد وقت إقامة صلاة الاستسقاء: 15 دقيقة بعد شروق شمس الاثنين

إنفاذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين في جميع المناطق مع مراعاة تطبيق الإجراءات الصحية

‬ حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 15 دقيقة بعد شروق الشمس لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة، إنفاذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم الموافق ٩/ ٥/ ١٤٤٣هـ.

وأكدت الوزارة في تعميم صادر اليوم لكافة فروعها بالمناطق، على منسوبي المساجد، بتهيئة الجوامع لاستقبال المصلين، مع متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.