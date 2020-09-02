حصيلة إصابات "كورونا" في الهند تقترب من 3.8 ملايين

الفيروس أودى بحياة 66.333

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى نحو 3.8 ملايين، اليوم (الأربعاء)، في حين تواصل الولايات الهندية تخفيف القيود على الحركة رغم زيادة الحالات.

وسجلت البلاد 78.357 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب بيانات الصحة الاتحادية؛ ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و769.523 حالة وأودى المرض بحياة 66.333.





ووفقاً لـ"رويترز"، تأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث إجمالي عدد الإصابات ومن المتوقع وفقاً للاتجاه السائد أن تتجاوز البرازيل خلال أيام.

وأمر رئيس الوزراء ناريندرا مودي بفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد في مارس (آذار)، عندما كانت الهند تسجل أقل من مئة إصابة يومياً وحظي بإشادة بعض الخبراء لاتخاذه إجراء مبكراً، لكنه تلقى تحذيرات من آخرين من أن القيود فُرضت في وقت مبكر للغاية.