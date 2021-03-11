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الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

قال: طقس اليوم يميل للحرارة إلى معتدل نهارًا بالشمالية والوسطى والشرقية ونجران

تَوقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت؛ مبينًا أن أجواء الخميس تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران، ومن لطيفة إلى باردة نسبيًّا ليلًا "ليلة الجمعة"، ورياحًا مغبرة على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض؛ إلا أن يصرفها الله.

وأضاف "الحصيني": "لا أنصح بالكشتة الجمعة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج؛ أما محافظات الرياض الجنوبية فلديها فرصة للكشتة نهار الجمعة.. من لديه أغنام في المناطق المذكورة ضعوها في الشبك (غرف نوم)، وخيام ثبتوها".

وتابع: الأجواء المتوقعة -بإذن الله- يوم السبت، معتدلة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات نهارًا، ومن باردة إلى باردة نسبيًّا ليلًا "ليلة الأحد"، اكشتوا السبت لكن ابتعدوا عن الرمال.. هناك رياح متوسطة السرعة.. متوقع السبت غبار من متوسط إلى شبه كثيف على جنوب الرياض والشرقية فنجران".

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الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"
سبق

تَوقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت؛ مبينًا أن أجواء الخميس تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران، ومن لطيفة إلى باردة نسبيًّا ليلًا "ليلة الجمعة"، ورياحًا مغبرة على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض؛ إلا أن يصرفها الله.

وأضاف "الحصيني": "لا أنصح بالكشتة الجمعة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج؛ أما محافظات الرياض الجنوبية فلديها فرصة للكشتة نهار الجمعة.. من لديه أغنام في المناطق المذكورة ضعوها في الشبك (غرف نوم)، وخيام ثبتوها".

وتابع: الأجواء المتوقعة -بإذن الله- يوم السبت، معتدلة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات نهارًا، ومن باردة إلى باردة نسبيًّا ليلًا "ليلة الأحد"، اكشتوا السبت لكن ابتعدوا عن الرمال.. هناك رياح متوسطة السرعة.. متوقع السبت غبار من متوسط إلى شبه كثيف على جنوب الرياض والشرقية فنجران".

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
08:46 AM

الأغنام في الشبك وهنا فرصة الكشتة.. "أجواء إجازة الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

قال: طقس اليوم يميل للحرارة إلى معتدل نهارًا بالشمالية والوسطى والشرقية ونجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت؛ مبينًا أن أجواء الخميس تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران، ومن لطيفة إلى باردة نسبيًّا ليلًا "ليلة الجمعة"، ورياحًا مغبرة على أجزاء من الشمالية والقصيم وغرب الرياض؛ إلا أن يصرفها الله.

وأضاف "الحصيني": "لا أنصح بالكشتة الجمعة على الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة والقصيم والرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية والخرج؛ أما محافظات الرياض الجنوبية فلديها فرصة للكشتة نهار الجمعة.. من لديه أغنام في المناطق المذكورة ضعوها في الشبك (غرف نوم)، وخيام ثبتوها".

وتابع: الأجواء المتوقعة -بإذن الله- يوم السبت، معتدلة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات نهارًا، ومن باردة إلى باردة نسبيًّا ليلًا "ليلة الأحد"، اكشتوا السبت لكن ابتعدوا عن الرمال.. هناك رياح متوسطة السرعة.. متوقع السبت غبار من متوسط إلى شبه كثيف على جنوب الرياض والشرقية فنجران".

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