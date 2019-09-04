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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8058.39 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.3 مليارات ريال لأكثر من 137 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 134.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8058.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أليانز إس إف، الأهلي للتكافل، الأهلي، الخليجية العامة، وتهامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة السريع، ساسكو، الأهلية، أميانتيت، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.63 % و4.76 %.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الإنماء، الراجحي، دار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، أميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 31.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3765.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 78 ألف سهم تقاسمتها 108 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8058.39 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 134.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8058.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أليانز إس إف، الأهلي للتكافل، الأهلي، الخليجية العامة، وتهامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة السريع، ساسكو، الأهلية، أميانتيت، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.63 % و4.76 %.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الإنماء، الراجحي، دار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، أميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 31.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3765.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 78 ألف سهم تقاسمتها 108 صفقات.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
04:04 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8058.39 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.3 مليارات ريال لأكثر من 137 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 134.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8058.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 121 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أليانز إس إف، الأهلي للتكافل، الأهلي، الخليجية العامة، وتهامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مجموعة السريع، ساسكو، الأهلية، أميانتيت، وتبوك الزراعية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.63 % و4.76 %.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، الإنماء، الراجحي، دار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، أميانتيت، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 31.60 نقطة ليقفل عند مستوى 3765.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 78 ألف سهم تقاسمتها 108 صفقات.

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