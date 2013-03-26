النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تقدِّم التعازي والمواساة في ضحايا حادث القطارين بـ"سوهاج" المصرية

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وعبّرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وزارة الخارجية قطار سوهاج مصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تقدِّم التعازي والمواساة في ضحايا حادث القطارين بـ"سوهاج" المصرية
سبق

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وعبّرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
09:12 PM
اخر تعديل
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
11:47 PM

السعودية تقدِّم التعازي والمواساة في ضحايا حادث القطارين بـ"سوهاج" المصرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,744

أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث التصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما نتج عنه من وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وعبّرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,532
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,598
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة