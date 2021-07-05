النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البيئة" تطلق آلية جديدة لتطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضراوات والفواكه

بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي وضبط الجودة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه، ابتداءً من 1 محرم 1443هـ؛ وذلك بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد الأصناف والكميات التي توضع في رخصة الاستيراد، حسب احتياج السوق المحلية، وتنظيم الخدمات المساندة والنقل، ومتطلبات إصدار التراخيص وأذون الاستيراد.

وأشارت إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على: "عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر".

كما اعتمدت الآلية على اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على أن: "الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة"، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

وبيّنت الوزارة أن الآلية الجديدة اشترطت مطابقة شحنات الخضراوات والفواكه لأحكام نظام الحجر الزراعي لدول الخليج، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة، موضحة أنه في حال انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد لن يسمح بفسح الشحنات الواردة، كما يحق للوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفقاً لكل ترخيص، بالإضافة إلى إيقاف الشحن في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تطلق آلية جديدة لتطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضراوات والفواكه
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه، ابتداءً من 1 محرم 1443هـ؛ وذلك بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد الأصناف والكميات التي توضع في رخصة الاستيراد، حسب احتياج السوق المحلية، وتنظيم الخدمات المساندة والنقل، ومتطلبات إصدار التراخيص وأذون الاستيراد.

وأشارت إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على: "عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر".

كما اعتمدت الآلية على اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على أن: "الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة"، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

وبيّنت الوزارة أن الآلية الجديدة اشترطت مطابقة شحنات الخضراوات والفواكه لأحكام نظام الحجر الزراعي لدول الخليج، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة، موضحة أنه في حال انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد لن يسمح بفسح الشحنات الواردة، كما يحق للوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفقاً لكل ترخيص، بالإضافة إلى إيقاف الشحن في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
06:28 PM

"البيئة" تطلق آلية جديدة لتطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضراوات والفواكه

بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي وضبط الجودة

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
789

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية جديدة لتطبيق شروط وضوابط استيراد الخضراوات والفواكه، ابتداءً من 1 محرم 1443هـ؛ وذلك بهدف دعم استدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة، وحماية الثروة النباتية، واستمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد الأصناف والكميات التي توضع في رخصة الاستيراد، حسب احتياج السوق المحلية، وتنظيم الخدمات المساندة والنقل، ومتطلبات إصدار التراخيص وأذون الاستيراد.

وأشارت إلى أن الآلية اعتمدت على نظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نص على: "عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص الاستيراد وشهادة صحة نباتية صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر".

كما اعتمدت الآلية على اللائحة التنفيذية في المملكة لنظام الحجر الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على أن: "الجهة التي ترغب في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطات المختصة"، وإشارة للمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية (CPM) التي تتيح للدول وضع اشتراطات على السلع المستوردة.

وبيّنت الوزارة أن الآلية الجديدة اشترطت مطابقة شحنات الخضراوات والفواكه لأحكام نظام الحجر الزراعي لدول الخليج، واللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من الوزارة، موضحة أنه في حال انتهاء صلاحية ترخيص الاستيراد لن يسمح بفسح الشحنات الواردة، كما يحق للوزارة التحقق من الكميات المستوردة وفقاً لكل ترخيص، بالإضافة إلى إيقاف الشحن في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,203
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,662

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة