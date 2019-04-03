"الصحة": "امش ٣٠" في الواجهة البحرية بالدمام الجمعة

بالتعاون مع أمانة الشرقية بحضور مسؤولين ورياضيين

أفادت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بأن فعالية المشي التي تعتزم إطلاقها تحت شعار "امش 30"، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ستُقام بعد غد الجمعة بالواجهة البحرية في الدمام من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً، بحضور عددٍ من مسؤولي الدوائر الحكومية ورجال الأعمال الرياضيين والمهتمين بالمجال الرياضي.

وقالت "صحة الشرقية": جميع فئات المجتمع مدعوون للمشاركة في هذه المبادرة، وخُصص لتنظيم الفعالية مضمار بطول ۵۰۰متر متضمنة أركاناً لأخذ لقياس "السكري، الضغط، الطول، الوزن، كتلة الجسم" بوجود أخصائي تغذية وأخصائيي تمارين رياضية.

وأضافت: هذه الأنشطة التوعوية تأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ شارك أخيراً، في الحملة التوعوية للمشي التي أُطلقتها "الصحة" في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وحظيت بمشاركة مجتمعية واسعة.