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كورونا في فلسطين: 1158 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة و774 حالة تعافٍ

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 87.1%

سجّلت فلسطين 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و774 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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كورونا في فلسطين: 1158 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة و774 حالة تعافٍ
سبق

سجّلت فلسطين 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و774 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
04:46 PM

كورونا في فلسطين: 1158 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة و774 حالة تعافٍ

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 87.1%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت فلسطين 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة، و774 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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