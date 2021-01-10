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"مرور جدة" يضبط شخصاً قاد مركبة ومقدمتها مفتوحة تحجب الرؤية

معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر وسيُحال إلى الهيئة المختصة لمعاقبته

تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بشخص قاد مركبته ومقدمتها مفتوحة بشارع فلسطين، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بقيادة مركبته ومقدمتها مفتوحة تحجب الرؤية، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وجاء تفاعل المرور مع أحد المغردين، بعد أن وثق قيادة المركبة المخالفة على أحد الجسور على شارع فلسطين بجدة.

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"مرور جدة" يضبط شخصاً قاد مركبة ومقدمتها مفتوحة تحجب الرؤية
سبق

تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بشخص قاد مركبته ومقدمتها مفتوحة بشارع فلسطين، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بقيادة مركبته ومقدمتها مفتوحة تحجب الرؤية، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وجاء تفاعل المرور مع أحد المغردين، بعد أن وثق قيادة المركبة المخالفة على أحد الجسور على شارع فلسطين بجدة.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
11:18 PM

"مرور جدة" يضبط شخصاً قاد مركبة ومقدمتها مفتوحة تحجب الرؤية

معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر وسيُحال إلى الهيئة المختصة لمعاقبته

A A A
سعود الدعجاني - جدة
2
3,843

تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بشخص قاد مركبته ومقدمتها مفتوحة بشارع فلسطين، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في "تويتر": مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بقيادة مركبته ومقدمتها مفتوحة تحجب الرؤية، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وجاء تفاعل المرور مع أحد المغردين، بعد أن وثق قيادة المركبة المخالفة على أحد الجسور على شارع فلسطين بجدة.

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